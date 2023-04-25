'Dương Quý Phi đẹp nhất màn ảnh' Lâm Phương Binh trẻ trung và khí chất ở tuổi 58

Sao quốc tế 25/04/2023 15:14

Ở tuổi xế chiều, nữ diễn viên Lâm Phương Binh vẫn khiến khán giả không tiếc lời khen ngợi cho nhan sắc và độ trẻ trung của cô.

Trang Sohu đưa tin, mới đây Lâm Phương Binh đã đăng tải lên trang cá nhân của mình những hình ảnh mới được chụp gần đây. Nữ diễn viên 58 tuổi cho biết hiện cô đang sống rất thư thái, tự do và đắm mình vào văn chương.

'Dương Quý Phi đẹp nhất màn ảnh' Lâm Phương Binh trẻ trung và khí chất ở tuổi 58 - Ảnh 1'Dương Quý Phi đẹp nhất màn ảnh' Lâm Phương Binh trẻ trung và khí chất ở tuổi 58 - Ảnh 2

Nhiều khán giả sau đó đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ đối với sắc vóc của Lâm Phương Binh. Dù đã gần 60, nữ diễn viên vẫn trẻ trung không kém thời đỉnh cao sự nghiệp bao nhiêu, khí chất trang nhã và vóc dáng mảnh mai được quản lý tốt.

Lâm Phương Binh đã giải nghệ từ năm 2013, kể từ đó cô hiếm khi xuất hiện công khai và sống khá kín tiếng. Cô hiện có cuộc sống viên mãn với ông xã là nhạc trưởng cấp quốc gia, con trai cô Lý Thiên Đồng cũng được nhận xét là một thiên tài trong giới piano.

'Dương Quý Phi đẹp nhất màn ảnh' Lâm Phương Binh trẻ trung và khí chất ở tuổi 58 - Ảnh 3'Dương Quý Phi đẹp nhất màn ảnh' Lâm Phương Binh trẻ trung và khí chất ở tuổi 58 - Ảnh 4

Lâm Phương Binh sinh năm 1965, cô là mỹ nhân nức tiếng màn ảnh Hoa ngữ trong những năm 1980-1990. Những tác phẩm nổi tiếng mà cô từng tham gia có thể kể đến như Đường Minh Hoàng, Tình định Thiếu Lâm Tự, Ngọc toái cung khuynh, Giấc mộng của một nữ diễn viên, Đồng nội của chúng tôi.

Trong các vai diễn mà Lâm Phương Binh từng hóa thân, nhân vật Dương Quý Phi trong phim Đường Minh Hoàng đã được xếp vào hàng kinh điển của giới phim ảnh Trung Hoa. Vào thời điểm đó, Lâm Phương Binh đã vượt qua 1700 gương mặt khác để được giao cho vai diễn này. Cùng với đó, cô đã phải tăng thêm 15kg và học 7 điệu múa khác nhau để trở thành một Dương Quý Phi trọn vẹn nhất.

'Dương Quý Phi đẹp nhất màn ảnh' Lâm Phương Binh trẻ trung và khí chất ở tuổi 58 - Ảnh 5'Dương Quý Phi đẹp nhất màn ảnh' Lâm Phương Binh trẻ trung và khí chất ở tuổi 58 - Ảnh 6

Không ngoa khi nói vai Dương Quý Phi chính là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Lâm Phương Binh. Ngoài việc đem lại cho nữ minh tinh danh tiếng mà còn giúp cô giành được giải Thị hậu Kim Ưng năm 1993.

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