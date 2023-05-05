Met Gala 2023: Sai lầm của nam thần Thái Từ Khôn, Vương Gia Nhĩ khiến fan liên tục thất vọng

Sao quốc tế 05/05/2023 16:49

Màn xuất hiện của 2 thần trên thảm đỏ không được đánh giá cao, nhiều người hâm mộ còn sẵn sàng 'quay xe'.

Met Gala 2023 là sự kiện mong chờ nhất năm, được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở thành phố New York vào ngày 1/5 vừa qua. Met Gala là sự kiện gây quỹ từ thiện được tổ chức vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng 5 hàng năm kể từ năm 1948, đồng thời nổi tiếng là 'bữa tiệc xã hội toàn cầu' quy tụ những người nổi tiếng khắp thế giới. 

Được biết, trong dàn sao nổi tiếng khắp thế giới quy tụ trong đêm tiệc Met Gala 2023, 2 nam thần đình đám nhất nhì xứ Trung là Thái Từ Khôn và Vương Gia Nhĩ (Jackson) cũng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế lẫn trong nước. Thế nhưng ngoại hình của hai người làm xuất hiện không ít ý kiến trái chiều. 

Met Gala 2023: Sai lầm của nam thần Thái Từ Khôn, Vương Gia Nhĩ khiến fan liên tục thất vọng - Ảnh 1
Tối 2/5, Thái Từ Khôn và Vương Gia Nhĩ (Jackson) rở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế lẫn trong nước khi tham gia Met Gala 2023 - Ảnh: Internet

Xuất hiện trên thảm đỏ, Thái Từ Khôn bất ngờ để lộ khuôn mặt cứng đơ với chiếc cằm khác lạ dấy lên nghi vấn 'chỉnh sửa', dưới ống kính camera cũng thấy làn da của anh chi chít mụn. 

Met Gala 2023: Sai lầm của nam thần Thái Từ Khôn, Vương Gia Nhĩ khiến fan liên tục thất vọng - Ảnh 2

Met Gala 2023: Sai lầm của nam thần Thái Từ Khôn, Vương Gia Nhĩ khiến fan liên tục thất vọng - Ảnh 3
Thái Từ Khôn xuất hiện với khuôn mặt cứng đơ, chi chít mụn dưới ống kính camera thường - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Vương Gia Nhĩ (Jackson) xuất hiện với lớp trang điểm trắng bệch, loang lổ, mái tóc bù xù khiến dân tình không khỏi hốt hoảng khi liên tưởng đến nhân vật trong các bộ phim kinh dị.

Met Gala 2023: Sai lầm của nam thần Thái Từ Khôn, Vương Gia Nhĩ khiến fan liên tục thất vọng - Ảnh 4

Met Gala 2023: Sai lầm của nam thần Thái Từ Khôn, Vương Gia Nhĩ khiến fan liên tục thất vọng - Ảnh 5
Vương Gia Nhĩ (Jackson) xuất hiện với lớp trang điểm trắng bệch như dùng cả tấn phấn - Ảnh: Internet

Met Gala 2023 năm nay trở lại với chủ đề “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" một phần cũng để nhằm tôn vinh nhà thiết kế thời trang Karl Lagerfeld đã qua đời vào năm 2019.

Met Gala 2023: Sai lầm của nam thần Thái Từ Khôn, Vương Gia Nhĩ khiến fan liên tục thất vọng - Ảnh 6
Cả hai cũng bị tạp chí Vogue nhầm lẫn trên bài đăng của mình - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Vogue cũng gây xôn xao cộng đồng mạng khi đăng ảnh nhưng gắn thẻ nhầm Thái Từ Khôn là Vương Gia Nhĩ (Jackson). Sau nhiều phản ứng dữ dội, Vogue đã sửa chú thích và gắn thẻ đúng tài khoản chính chủ của Thái Từ Khôn. Cư dân mạng cũng thấu hiểu và thông cảm cho sự nhầm lẫn này. 

Met Gala 2023: Song Hye Kyo xuất hiện với thần thái gây sốt, diện mạo mới ở tuổi 42 gây chú ý

Met Gala 2023: Song Hye Kyo xuất hiện với thần thái gây sốt, diện mạo mới ở tuổi 42 gây chú ý

Song Hye Kyo xuất hiện trở thành tâm điểm gây chú ý. Đặc biệt, cô hội ngộ 'Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất' Oscar 2023 Dương Tử Quỳnh.

Xem thêm
Từ khóa:   sao quốc tế sao hoa ngữ phim hoa ngữ Met Gala 2023 Thái Từ Khôn Vương Gia Nhĩ Jackson thời trang Met Gala

TIN LIÊN QUAN

Met Gala 2023: Song Hye Kyo xuất hiện với thần thái gây sốt, diện mạo mới ở tuổi 42 gây chú ý

Met Gala 2023: Song Hye Kyo xuất hiện với thần thái gây sốt, diện mạo mới ở tuổi 42 gây chú ý

Grimes bán đấu giá các phụ kiện đã diện tại Met Gala để giúp đỡ cho những gia đình ở Ukraine

Grimes bán đấu giá các phụ kiện đã diện tại Met Gala để giúp đỡ cho những gia đình ở Ukraine

"Nữ thiên thần" một thời của Victoria's Secret đã diện bộ đầm với hoạ tiết phương Đông sống động của một nhà thiết kế người Hàn Quốc tại sự kiện thời trang MET GALA

"Nữ thiên thần" một thời của Victoria's Secret đã diện bộ đầm với hoạ tiết phương Đông sống động của một nhà thiết kế người Hàn Quốc tại sự kiện thời trang MET GALA

Kim Kardashian mặc nguyên bản chiếc 'váy sinh nhật' của Marilyn Monroe từ 1962 đến Met Gala 2022

Kim Kardashian mặc nguyên bản chiếc 'váy sinh nhật' của Marilyn Monroe từ 1962 đến Met Gala 2022

Cùng ngắm nhìn lại những bộ váy dạ tiệc đẹp nhất mọi thời đại tại Met Gala

Cùng ngắm nhìn lại những bộ váy dạ tiệc đẹp nhất mọi thời đại tại Met Gala

Thái Từ Khôn 'gây sốt' với diện mạo lãng tử, mái tóc hồng được dân tình ví như hoàng tử bước ra từ truyện tranh

Thái Từ Khôn 'gây sốt' với diện mạo lãng tử, mái tóc hồng được dân tình ví như hoàng tử bước ra từ truyện tranh

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 30 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz