Met Gala 2023: Sai lầm của nam thần Thái Từ Khôn, Vương Gia Nhĩ khiến fan liên tục thất vọng

Màn xuất hiện của 2 thần trên thảm đỏ không được đánh giá cao, nhiều người hâm mộ còn sẵn sàng 'quay xe'.
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Met Gala 2023 là sự kiện mong chờ nhất năm, được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở thành phố New York vào ngày 1/5 vừa qua. Met Gala là sự kiện gây quỹ từ thiện được tổ chức vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng 5 hàng năm kể từ năm 1948, đồng thời nổi tiếng là 'bữa tiệc xã hội toàn cầu' quy tụ những người nổi tiếng khắp thế giới.
Được biết, trong dàn sao nổi tiếng khắp thế giới quy tụ trong đêm tiệc Met Gala 2023, 2 nam thần đình đám nhất nhì xứ Trung là Thái Từ Khôn và Vương Gia Nhĩ (Jackson) cũng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế lẫn trong nước. Thế nhưng ngoại hình của hai người làm xuất hiện không ít ý kiến trái chiều.
Xuất hiện trên thảm đỏ, Thái Từ Khôn bất ngờ để lộ khuôn mặt cứng đơ với chiếc cằm khác lạ dấy lên nghi vấn 'chỉnh sửa', dưới ống kính camera cũng thấy làn da của anh chi chít mụn.
Trong khi đó, Vương Gia Nhĩ (Jackson) xuất hiện với lớp trang điểm trắng bệch, loang lổ, mái tóc bù xù khiến dân tình không khỏi hốt hoảng khi liên tưởng đến nhân vật trong các bộ phim kinh dị.
Met Gala 2023 năm nay trở lại với chủ đề “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" một phần cũng để nhằm tôn vinh nhà thiết kế thời trang Karl Lagerfeld đã qua đời vào năm 2019.
Bên cạnh đó, Vogue cũng gây xôn xao cộng đồng mạng khi đăng ảnh nhưng gắn thẻ nhầm Thái Từ Khôn là Vương Gia Nhĩ (Jackson). Sau nhiều phản ứng dữ dội, Vogue đã sửa chú thích và gắn thẻ đúng tài khoản chính chủ của Thái Từ Khôn. Cư dân mạng cũng thấu hiểu và thông cảm cho sự nhầm lẫn này.