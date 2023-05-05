Met Gala 2023: Sai lầm của nam thần Thái Từ Khôn, Vương Gia Nhĩ khiến fan liên tục thất vọng

Met Gala 2023 là sự kiện mong chờ nhất năm, được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở thành phố New York vào ngày 1/5 vừa qua. Met Gala là sự kiện gây quỹ từ thiện được tổ chức vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng 5 hàng năm kể từ năm 1948, đồng thời nổi tiếng là 'bữa tiệc xã hội toàn cầu' quy tụ những người nổi tiếng khắp thế giới.

Được biết, trong dàn sao nổi tiếng khắp thế giới quy tụ trong đêm tiệc Met Gala 2023, 2 nam thần đình đám nhất nhì xứ Trung là Thái Từ Khôn và Vương Gia Nhĩ (Jackson) cũng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế lẫn trong nước. Thế nhưng ngoại hình của hai người làm xuất hiện không ít ý kiến trái chiều.