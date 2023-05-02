Met Gala 2023: Song Hye Kyo xuất hiện với thần thái gây sốt, diện mạo mới ở tuổi 42 gây chú ý

Sao quốc tế 02/05/2023 12:12

Song Hye Kyo xuất hiện trở thành tâm điểm gây chú ý. Đặc biệt, cô hội ngộ 'Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất' Oscar 2023 Dương Tử Quỳnh.

Ngay sau khi giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của mảng phim truyền hình tại giải thưởng Baeksang Arts Awards 2023, Song Hye Kyo sang Mỹ dự sự kiện Met Gala đầu tiên trong đời.

Dù thảm đỏ tràn ngập các ngôi sao hạng A của thế giới nhưng nữ diễn viên The Glory vẫn là tâm điểm chú ý khi lột xác với tạo hình trẻ trung, phong cách thời trang tinh tế, sexy vừa độ.

Met Gala 2023: Song Hye Kyo xuất hiện với thần thái gây sốt, diện mạo mới ở tuổi 42 gây chú ý - Ảnh 1
 

 

Met Gala 2023: Song Hye Kyo xuất hiện với thần thái gây sốt, diện mạo mới ở tuổi 42 gây chú ý - Ảnh 2
Song Hye Kyo va Dương Tử Quỳnh. Ảnh: Internet

Song Hye Kyo tới Met Gala cùng Jennie của nhóm Blackpink. Cả hai không chọn trang phục màu nổi hay hở hang quá đà nhưng vẫn gây ấn tượng. Song Hye Kyo diện đầm Fendi màu hồng nude, trang điểm nhẹ nhàng và thu hút với kiểu tóc mới. 

Met Gala 2023: Song Hye Kyo xuất hiện với thần thái gây sốt, diện mạo mới ở tuổi 42 gây chú ý - Ảnh 3
Song Hye Kyo selfie cùng Jennie. Ảnh: Internet

Song Hye Kyo selfie cùng Jennie. Dù cách nhau 15 tuổi nhưng cả hai không quá chênh lệch về nhan sắc. 

Song Hye Kyo được trang điểm khá kỹ trước khi xuất hiện ở thảm đỏ.

Rạng ngời trên thảm đỏ, cô được khen ngợi trẻ hơn nhiều so với tuổi thực.

Met Gala 2023: Song Hye Kyo xuất hiện với thần thái gây sốt, diện mạo mới ở tuổi 42 gây chú ý - Ảnh 4
Song Hye Kyo được trang điểm kĩ. Ảnh: Internet

Lần đầu tham dự Met Gala, Song Kyo cũng gây ấn tượng với thiết kế nằm trong bộ sưu tập Haute Couture Xuân Hè 2023 của nhà mốt Fendi. Nữ diễn viên toát lên phong thái thanh lịch, sang trọng, quyến rũ. Đồng hành cùng nữ diễn viên trên thảm đỏ là ông Serge Brunschwig - CEO của Fendi. Theo Naver, điều này chứng minh sự coi trọng của nhãn hàng dành cho ngôi sao 42 tuổi.

Met Gala 2023: Song Hye Kyo xuất hiện với thần thái gây sốt, diện mạo mới ở tuổi 42 gây chú ý - Ảnh 5
 

 

Met Gala 2023: Song Hye Kyo xuất hiện với thần thái gây sốt, diện mạo mới ở tuổi 42 gây chú ý - Ảnh 6
Song Hye Kyo ở tuổi 42. Ảnh: Internet

Bước qua tuổi 40, Song Hye Kyo vẫn giữ được đỉnh cao danh tiếng, là đại diện của nhiều thương hiệu quốc tế. Nữ diễn viên thường xuyên tham gia sự kiện thời trang như Tuần lễ thời trang tại châu Âu.

Met Gala 2023: Song Hye Kyo xuất hiện với thần thái gây sốt, diện mạo mới ở tuổi 42 gây chú ý - Ảnh 7
 Song Hye Kyo luôn là người đi đầu xu hướng thời trang tại Hàn Quốc. Ảnh: Internet

Song Hye Kyo sinh năm 1981, nổi tiếng khắp châu Á từ những năm 20 tuổi nhờ những tác phẩm truyền hình như Trái tim mùa thu, Người quản lý khách sạn, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió mùa đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời...

Những trang phục, kiểu tóc, cách trang điểm của cô trong phim tạo nên làn sóng thời trang với hàng triệu khán giả. Trong ảnh, Song Hye Kyo chụp ảnh kỷ niệm cùng đả nữ Dương Tử Quỳnh - diễn viên đầu tiên của châu Á đoạt giải Nữ chính xuất sắc tại Oscar 2023.

Năm 2023, Song Hye Kyo trở lại với bộ phim Vinh quang trong hận thù (The Glory). Tác phẩm có màu sắc đen tối, kể về hành trình trả thù của một người phụ nữ bị bạo lực học đường. Nhờ sự lột xác cả về ngoại hình lẫn diễn xuất trong phim này, Song Hye Kyo đã giành giải Thị hậu (Nữ chính xuất sắc) tại Lễ trao giải Baekksang 2023. Song Hye Kyo được khen trẻ trung khi chụp ảnh cùng đàn em Jennie, thành viên nhóm nhạc BlackPink. Jennie cũng là một trong những cái tên gây chú ý nhất tại sự kiện Met Gala 2023.

Trước đó,  tối ngày 1/5, truyền thông Hàn Quốc bất ngờ xác nhận nữ diễn viên đình đám sẽ tham dự Met Gala. Song Hye Kyo sẽ xuất hiện tại sự kiện này với tư cách là đại sứ Fendi - một trong những thương hiệu nhà thiết kế Karl Lagerfield từng lèo lái lúc sinh thời.

Được biết, chủ đề của Met Gala 2023 là tôn vinh nhà thiết kế huyền thoại này, nên màn xuất hiện của Song Hye Kyo vô cùng phù hợp. Trước đây, nữ diễn viên có nhiều dịp làm việc cùng Karl Lagerfield và vào năm 2019, cô cũng có động thái bày tỏ sự thương tiếc khi ông qua đời.

 

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