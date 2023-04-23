Đến ngày 21/4, tang lễ của nữ ca sĩ trẻ đã được diễn ra với rất nhiều vòng hoa màu trắng và hồng. Theo ba ruột Gigi Supitcha tiết lộ, đây là những màu sắc mà nữ idol yêu thích. Bên cạnh đó, đông đảo người hâm mộ và bạn bè cũng đã đến để chia buồn cùng gia đình và tiễn biệt nữ ca sĩ trẻ.

Ngày 20/4, truyền thông Thái Lan đưa tin nữ ca sĩ Gigi Supitcha đã qua đời ở tuổi 20. Thi thể của cô được tìm thấy trong một căn hộ chung cư cao cấp ở Thái Lan. Nguyên nhân được xác định là do bạn trai sát hại.

Tang lễ đượm buồn của nữ ca sĩ trẻ. Ảnh: Internet

Bạn bè và người hâm mộ đã đặt rất nhiều vòng hoa và đến để tiễn biệt nữ ca sĩ trẻ. Cha ruột của Gigi Supitcha khiến nhiều người không khỏi xót xa khi cho biết từ ngày con gái mất, ông đã thức trắng nhiều đêm. Không những thế, ông cũng tiết lộ bản thân đã vào phòng con để ở vì quá nhớ thương đứa con gái xấu số của mình.

Ông Chinchot - bố của Gigi Supitcha lộ vẻ tiều tụy, mệt mỏi. Ông cho biết từ ngày con gái qua đời, ông đã thức trắng đêm và vào phòng con ở vì quá nhớ thương.

Cha của nữ ca sĩ tiết lộ bản thân đã vào phòng con để ở vì quá nhớ thương đứa con gái xấu số của mình. Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc, ông Chinchot, 58 tuổi - bố của Gigi Supitcha - đã trả lời phỏng vấn về kết quả khám nghiệm tử thi của con gái. Ông nói rằng đã trao đổi với bác sĩ, cho biết Gigi bị bắn vào đầu, xuyên từ thái dương phải qua bên trái, tay tê cứng và bị bắn chết một cách bất ngờ.

"Lúc 11h43' ngày 17/4, con gái gửi vị trí căn hộ ở giao lộ Asok và số phòng cho tôi. Sau đó, Gigi còn gửi sản phẩm mà con bé định kinh doanh cho tôi xem nhưng lúc đó, tôi không trả lời lại. Chủ nhật tuần này, tôi định sẽ đến căn hộ đó ngủ và trò chuyện với nó. Trước đây, Gigi chưa từng bảo tôi làm điều tương tự và tôi cũng không biết tại sao lần này con gái lại bảo tôi đến đó.

Một điều nữa là tôi không hề biết con bé có bạn trai. Nếu biết thì chuyện này có lẽ đã không xảy ra. Thời gian qua, tôi cho rằng Gigi còn nhỏ nên chưa cần thiết có bạn trai. Còn về lý do tại sao nó không nói ra chuyện có bạn trai, chắc là sợ tôi buồn. Trước đó, dù con gái làm việc gì cũng đều đến hỏi ý kiến tôi".

Truyền thông Thái Lan đưa tin, nữ thần tượng Gigi Supitcha Preedacharoen đã qua đời tại căn chung cư cùng một nam sinh viên dự bị Không quân.

Thi thể Gigi Supitcha Preedacharoen được phát hiện tại nhà riêng. Ảnh: Internet

Gigi Supitcha Preedacharoen hoạt động trong nhóm nhạc Kisskazz. Ảnh: Internet

Quản lý riêng của cô cho hay: “Gigi Supitcha Preedacharoen đã mất. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi thông báo lại sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người vì đã luôn theo dõi và ủng hộ cô ấy. Thay mặt Gigi Supitcha Preedacharoen, xin cảm ơn tình cảm tốt đẹp của mọi người”.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, thi thể của Gigi Supitcha Preedacharoen và nam sinh viên được phát hiện khi người quen của nữ thần tượng đến nhà tìm vì không thể liên lạc được với cô. Cảnh sát tin rằng Gigi Supitcha Preedacharoen và nam sinh viên đã chết ít nhất 1 ngày trước đó.

Nữ ca sĩ Gigi Supitcha Preedacharoen bị bắn vào đầu dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được 1 khẩu súng lục và 2 vỏ đạn. Cảnh sát hiện đã kiểm tra camera an ninh xung quanh khu vực và điều tra thêm manh mối để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Gigi Supitcha Preedacharoen là thành viên của nhóm nhạc Kisskazz ở Thái Lan. Nhóm đã ra mắt single đầu tay Jai Man Miss vào tháng 2/2022 và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.