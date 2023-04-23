Thêm một nữ diễn viên khiến khán giả 'nổi da gà' vì tạo hình thiếu nữ ở tuổi U50

Trong bộ phim Kỷ Nguyên Hạt Nhân, nữ diễn viên nổi tiếng Dương Đồng Thư khiến khán giả "nổi da gà" khi mạnh dạn thể hiện vai thiếu nữ đôi mươi dù ngoài đời, cô đã gần 50 tuổi. Ngôi sao 7X vào vai Lục Vân Tranh - một trong những cái tên thuộc lớp đầu của ngành công nghệ hạt nhân. Trong cảnh phim gây tranh cãi, Dương Đồng Thư "cưa sừng làm nghé", còn mới sinh em bé xong.

Nữ diễn viên cố gắng thể hiện hình ảnh thanh xuân nhờ tóc mái, thắt 2 bím tóc nhưng không hiệu quả. Ngược lại, cô để lộ nhiều khuyết điểm nhan sắc, nhất là ở những cảnh quay cận.

Không những thế, Dương Đồng Thư còn tự tin đóng vai vế em nhỏ của bạn diễn 8X, dù rằng nữ diễn viên này đã cố gắng "già hóa" để phù hợp với tình tiết. Trang QQ cho rằng phim có nhiều diễn viên trẻ, song ekip vẫn gắng gượng để diễn viên trung niên thể hiện vai thiếu nữ, làm giảm chất lượng của dự án.

Dương Đồng Thư, tên thật là Dương Liễu, từng được khán giả Việt Nam biết đến qua các bộ phim như Thái Bình Thiên quốc, Cha mẹ chúng ta, Phong lưu Đường Bá Hổ, Đô thị tình cảm, Thiếu Lâm thất hiệp, Tiểu tử học làm quan, Thiếu nữ Võ Mị Nương, Hán Võ đại đế, Mẹ ơi yêu con lần nữa, Phụ nữ ly hôn, Trăng khuyết... Từ trước đến nay, các vai diễn của cô đa phần là nhân vật phụ nữ hiền dịu, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Mặt khác, Kỷ Nguyên Hạt Nhân vẫn đạt rating cao khi lên sóng, đạt mốc hơn 1% khi chiếu tập đầu tiên trên CCTV1. Phim kể về hành trình chinh phục ngành công nghệ hạt nhân siêu khó nhằn của người trẻ, với nội dung được chia làm 2 mốc thời gian chính. Bên cạnh khoảng thời gian "thế hệ 1" nêu trên, phim còn có mốc hiện đại do dàn diễn viên trẻ thủ vai, trong đó đóng chính là bộ đôi Trịnh Nghiệp Thành - Lý Lan Địch.