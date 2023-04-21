Không chỉ diễn xuất tốt, La Vân Hi còn là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết với tài năng này

Sao quốc tế 21/04/2023 16:27

Trường Nguyệt Tẫn Minh đang là bộ phim được bàn tán sôi nổi trên hầu hết các diễn đàn bàn chuyện phim Hoa ngữ, đặc biệt là nam chính La Vân Hi cũng nhận sự quan tâm.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ truyền tai nhau một thông tin cực thú vị có liên quan trực tiếp đến nam chính La Vân Hi. Cụ thể, cư dân mạng đang cho rằng dòng chữ thư pháp trên poster của Trường Nguyệt Tẫn Minh là do La Vân Hi viết.

Ngay lập tức, chủ đề này đã thu hút sự bàn luận khủng của khán giả, đặc biệt là những người đang ngày đêm theo dõi dự án phim cổ trang này.

Không chỉ diễn xuất tốt, La Vân Hi còn là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết với tài năng này - Ảnh 1Không chỉ diễn xuất tốt, La Vân Hi còn là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết với tài năng này - Ảnh 2Không chỉ diễn xuất tốt, La Vân Hi còn là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết với tài năng này - Ảnh 3

 

Nhiều người hâm mộ từng nhận xét, ngoài vai trò là một diễn viên nổi tiếng, La Vân Hi thực sự là một "soái ca" vô cùng đa tài, biết và giỏi rất nhiều thứ. Không chỉ chiếm trọn trái tim của khán giả nhờ khả năng diễn xuất thần sầu của mình, anh chàng còn biết hát, biết chơi đàn, biết nhảy hiện đại, múa bale, lập trình game,...

Chưa dừng tại đó, La Vân Hi cũng nổi tiếng là một người có chữ viết tay rất đẹp và biết viết cả thư pháp. Thậm chí, trên điện thoại Huawei còn có font chữ của La Vân Hi. Do đó, không ít người sau khi nghe những điều trên đã không khỏi ngỡ ngàng trước sự đa tài của chàng nam chính Trường Nguyệt Tẫn Minh. 

 

Không chỉ diễn xuất tốt, La Vân Hi còn là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết với tài năng này - Ảnh 4Không chỉ diễn xuất tốt, La Vân Hi còn là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết với tài năng này - Ảnh 5Không chỉ diễn xuất tốt, La Vân Hi còn là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết với tài năng này - Ảnh 6

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình bi thương ngược luyến của Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô ở tiên giới và nhân gian, xuyên qua 3 kiếp luân hồi. Đạm Đài Tẫn là ma thần tàn ác thống trị tam giới, đày đọa chúng sinh rơi vào cảnh oán thán lầm than.  Lê Tô Tô hóa thân thành Diệp Tịch Vụ – tiểu thư của nhà họ Diệp. Không ngờ Diệp Tịch Vụ lại là hôn thê của Đạm Đài Tẫn. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi cùng trải qua nhiều biến cố. 

Không muốn tam giới lại một lần nữa rơi vào nguy khốn, Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô đã thiết lập lại cục diện. Tâm ý tương thông, một người dùng thần tủy trảm ma nghiệp, một người dùng tà cốt nhập thần đạo, xoay chuyển càn khôn ngăn cản diệt thế.

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Gần đây, Trường Nguyệt Tẫn Minh đang thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng yêu phim Hoa ngữ. Bên cạnh những diễn biến phim, loạt hình ảnh thú vị ở hậu trường cũng làm cư dân mạng phát sốt.

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