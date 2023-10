Không chỉ diễn xuất tốt, La Vân Hi còn là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết với tài năng này

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ truyền tai nhau một thông tin cực thú vị có liên quan trực tiếp đến nam chính La Vân Hi. Cụ thể, cư dân mạng đang cho rằng dòng chữ thư pháp trên poster của Trường Nguyệt Tẫn Minh là do La Vân Hi viết.

Ngay lập tức, chủ đề này đã thu hút sự bàn luận khủng của khán giả, đặc biệt là những người đang ngày đêm theo dõi dự án phim cổ trang này.