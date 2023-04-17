Rộ tin La Vân Hi và Bạch Lộc 'phim giả tình thật', dân tình liền đặt nghi vấn chiêu trò để PR phim?

Cụ thể, trong một phân cảnh, Bạch Lộc và La Vân Hi còn chủ động hôn nhau dù đang diễn tập. Hai nhân vật chính Trường Nguyệt Tẫn Minh còn có nhiều cử chỉ thân mật, khiến khán giả nghi ngờ về mối quan hệ này. Một số phân cảnh được ê-kíp quay lại, La Vân Hi không ngần ngại ân cần chăm sóc, vuốt tóc, cầm đồ đạc giúp nữ diễn viên.

Trường Nguyệt Tẫn Minh đánh dấu màn tái hợp của Bạch Lộc và La Vân Hi. Vì từng đóng phim chung nên họ có mối quan hệ thân thiết, dễ dàng tương tác ở hậu trường lẫn trong các cảnh quay. Trong các clip được ê-kíp tung ra, không ít phân cảnh Bạch Lộc và La Vân Hi tương tác tình cảm khiến tin đồn cả hai "phim giả tình thật" ngày một được lan truyền rầm rộ khắp cõi mạng.

Trên khắp diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả tỏ ra thích thú với những khoảnh khắc ngọt ngào mà cả hai tương tác với nhau. Họ còn mong cặp sao sẽ tính tới mối quan hệ tình cảm sau khi tác phẩm này kết thúc. Tuy nhiên, một số khác lại hoài nghi đây là chiêu trò của phía đoàn phim nhằm tạo hiệu ứng truyền thông cho tác phẩm đang chiếu.

Ngoài ra, nhiều khán giả thẳng thắn đề cập chuyện ekip sản xuất Trường Nguyệt Tẫn Minh gian lận số liệu để quảng bá phim, thực tế là phim chỉ dừng xem được, không xuất sắc. Mức độ nhận diện và yêu thích mà khán giả dành cho La Vân Hi - Bạch Lộc vẫn còn thấp, nữ chính Bạch Lộc thậm chí còn bị chê diễn chưa tốt, so với các ngôi sao có diễn xuất kém như Địch Lệ Nhiệt Ba, cô còn bị chê chưa bằng.

Vậy nên, có thể nói, phim của Bạch Lộc và La Vân Hi đang vấp phải nhiều ồn ào, sự quan tâm của khán giả chỉ đổ dồn lên những chi tiết tranh cãi của phim chứ nội dung, chất lượng vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình bi thương ngược luyến của Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô ở tiên giới và nhân gian, xuyên qua 3 kiếp luân hồi. Đạm Đài Tẫn là ma thần tàn ác thống trị tam giới, đày đọa chúng sinh rơi vào cảnh oán thán lầm than. Lê Tô Tô hóa thân thành Diệp Tịch Vụ – tiểu thư của nhà họ Diệp. Không ngờ Diệp Tịch Vụ lại là hôn thê của Đạm Đài Tẫn. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi cùng trải qua nhiều biến cố. Lúc này Đạm Đài Tẫn vẫn chưa bị tà niệm ăn mòn, Lê Tô Tô phải tìm cách đâm 6 cây đinh diệt hồn vào lồng ngực hắn. Sứ mệnh sắp thành, nhưng lại hoàn toàn tan biến. Nàng đã hy sinh thân mình để thay đổi vận mệnh của Đạm Đài Tẫn và cục diện tam giới.

Không muốn tam giới lại một lần nữa rơi vào nguy khốn, Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô đã thiết lập lại cục diện. Tâm ý tương thông, một người dùng thần tủy trảm ma nghiệp, một người dùng tà cốt nhập thần đạo, xoay chuyển càn khôn ngăn cản diệt thế.