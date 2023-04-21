Người mẫu Trung Quốc bị lộ hình ảnh nhạy cảm ngay trên sóng livestream

Mới đây, nữ người mẫu , streamer Thái Na đã thực hiện buổi phát sóng trực tiếp khi du lịch ở Thái Lan. Khi về phòng khách sạn, cô đã không tắt máy quay và đi tắm. Sau đó, hình ảnh trong nhà vệ sinh của Thái Na bị phản chiếu lên màn hình TV và phát toàn bộ lên mạng.

Nhiều khán giả đã báo cáo vi phạm của Thái Na. Sau khi kiểm duyệt và phát hiện nội dung nhạy cảm, nền tảng Douyin đã cắt sóng, khóa tài khoản livestream của nữ người mẫu.bị cấm cửa trên Internet sau sự cố hình ảnh nhạy cảm. Vụ việc này gây tranh cãi, nhiều người cho rằng sự bất cẩn này là chiêu trò để gây chú ý. Vì vậy, có không ít bình luận chỉ trích Thái Na trên mạng xã hội. Sau đó, cô nàng bị cấm cửa trên Internet sau sự cố hình ảnh nhạy cảm.

Theo QQ, không chỉ bị khóa tài khoản, Thái Na còn đối mặt với án phạt hình sự. Theo điều 235 Luật Hình sự Trung Quốc, người có hành vi phát sóng, phát tán hình ảnh, âm thanh, lời nói khiêu dâm công khai trên Internet có thể bị phạt tù tối đa 2 năm, phạt tiền 30.000 NDT (4.300 USD).

Thái Na là người mẫu ảnh, streamer nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc. QQ cho biết cô có xuất thân giàu có, làm công việc livestream chỉ để có danh tiếng.

Trước đó, nữ streamer Firefly cũng nhận án phạt vì mặc hở. Cô nàng liên tiếp diện những trang phục hở hang khiến người xem đôi lúc phải đỏ mặt. Không chỉ vậy, gần đây nhất nữ streamer này còn xuất hiện trong một clip live trong tình trạng say xỉn, giọng nói thiếu tỉnh táo, ăn mặc xộc xệch. Cô nói bản thân đang muốn tìm bạn trai, trách móc và yêu cầu được tăng lương.

Trong các video livestream là sự tương tác giữa streamer và người xem. Khi khán giả còn chưa kịp an ủi, Firefly đã có những hành động trong tình trạng thiếu lý trí. Cô gây náo loạn trong video trực tiếp. Sau đó, có người đến can thiệp tắt màn hình live.

Sau sự việc, kênh của Firefly bị cấm sóng vô thời hạn vì hai lý do: ăn mặc hở hang và say xỉn khi live. Tuy nhiên, hành động sau khi nhận án phạt của cô nàng lại khiến cộng đồng mạng bức xúc.