Đậu Kiêu từng bị chỉ trích lười đóng phim vì mải yêu 'con gái vua sòng bạc' Hà Siêu Liên

Ngoài ra, Hà Siêu Liên đã mạnh tay đặt mua váy cưới thêu tay của thương hiệu cao cấp trị giá hơn 1 triệu HKD (120.000 USD) và sử dụng những bộ trang sức đắt đỏ giá trị lên tới hơn 10 triệu HKD (1,2 triệu USD). Ngoài ra, hôn lễ của cặp đôi còn được trang trí với rất nhiều hoa tươi nhập khẩu.

Trước khi trở thành con rể "Vua sòng bài" Hà Hồng Sân, Đậu Kiêu từng được kỳ vọng sẽ là một ngôi sao sáng của màn ảnh Trung Quốc. Đậu Kiêu sinh năm 1988 tại Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Năm 10 tuổi, anh theo cha mẹ đến định cư tại Canada. Năm 2008, Đậu Kiêu về nước và theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Năm 2010, Đậu Kiêu chính thức ra mắt trong bộ phim "Chuyện tình cây táo gai" với Châu Đông Vũ do Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Sau khi phim được công chiếu, Đậu Kiêu trở thành gương mặt trẻ được nhiều nhà làm phim săn đón. Thời gian sau đó, anh nhận được nhiều dự án mới, đơn cử như: Con dấu tình yêu, Bữa tối 6 người, Sở Kiều truyện, Yêu em - Người chữa lành vết thương cho anh....

Đồng thời, Đậu Kiêu cũng giành được nhiều giải thưởng phim ảnh lớn như Nam diễn viên tiềm năng của Lễ trao giải Tencent Star, Nam diễn viên có giá trị thương mại nhất của Lễ hội ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc.

Với điểm xuất phát cao, cộng hưởng với nhan sắc nổi bật, Đậu Kiêu được kỳ vọng sẽ trở thành "Ảnh đế" trong tương lai, là thế hệ mới tài năng của giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, nam diễn viên sinh năm 1988 lại bị công chúng nhận xét là không có đam mê với nghề diễn.

Trong hơn 12 năm sự nghiệp, Đậu Kiêu chỉ đóng chính trong 6 bộ phim, tham gia vỏn vẹn 14 phim điện ảnh và 8 phim truyền hình. Hầu hết những tác phẩm do Đậu Kiêu thủ vai chủ yếu ở giai đoạn 2010-2017. Về sau, nam tài tử ít đóng phim và gần như chỉ tham dự các hoạt động giải trí bên lề như người mẫu, đóng quảng cáo...

Đáng chú ý, kể từ sau khi công khai yêu đương với Hà Siêu Liên vào tháng 4/2019, Đậu Kiêu gần như mất hứng thú với nghề. Anh không còn mặn mà với các dự án phim mới. Số lượng phim điện ảnh và truyền hình mà Đậu Kiêu nhận chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, không thể phủ nhận mối quan hệ tình cảm với ái nữ giàu có hàng đầu Macau đã đưa danh tiếng của Đậu Kiêu lên một tầm cao mới.