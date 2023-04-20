Mới đây, Lâm Tâm Như đã nhận được sự quan tâm khi chia sẻ hình ảnh tập luyện trong phòng gym.

Gần đây, Lâm Tâm Như đã gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh tập luyện trong phòng gym. Mặc dù đã ở tuổi 47 nhưng nữ diễn viên vẫn sở hữu vẻ ngoài tươi trẻ và săn chắc. Tất cả là nhờ sự tập luyện chăm chỉ của Lâm Tâm Như trong suốt những năm qua. Trong hình, Lâm Tâm Như mặc bộ đồ tập luyện ôm sát cơ thể giúp bà xã Hoắc Kiến Hoa tôn lên những đường cong nuột nà. Cô không những có làn da mịn màng, còn sở hữu vóc dáng mảnh mai. Nhìn vẻ ngoài thế này không ai nghĩ rằng Lâm Tâm Như đã ở ngưỡng tuổi U50 và làm mẹ 1 con.

Tuy nhiên, vấn đề được công chúng chú ý hơn cả chính là việc Lâm Tâm Như tập luyện một mình với HLV nam. Trong hình có thể thấy, HLV nam này liên tục đỡ vào eo của Lâm Tâm Như giúp nữ diễn viên an toàn lúc lên xà. Cư dân mạng cho rằng không gian và môi trường tập luyện như vậy thực sự không phù hợp để nam nữ ở một mình. Đặc biệt là người đã có gia đình như Lâm Tâm Như.

Bên cạnh đó cũng không ít ý kiến nói rằng, điều này là hoàn toàn bình thường khi luyện tập cùng HLV riêng. Thậm chí, có người còn dành lời khen cho vẻ ngoài của anh chàng HLV này. Ngoài chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, Lâm Tâm Như còn rất chăm chỉ tập thể dục và xem chúng như một thói quen. Mỗi ngày dù bận như thế nào cô vẫn đều đặn đến phòng tập gym, bất kể là tập aerobic hay tập yoga. Về đời tư, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kết hôn năm 2016 và có một con gái là bé Tiểu Cá Heo. Hiện, Hoắc Kiến Hoa lui về làm hậu phương, chăm sóc gia đình. Trong khi Lâm Tâm Như chuyển trọng tâm sự nghiệp về Đài Loan để gần gũi với chồng con từ năm 2021. Trên ETtoday, nữ diễn viên chia sẻ biết ơn Hoắc Kiến Hoa. Cô cho biết bản thân tuy làm việc ở ngoài nhưng người ở nhà vun vén như chồng mới thực sự mệt mỏi hơn.

Lâm Tâm Như cảm thán về hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa: 'Không dễ dàng cũng không thuận lợi' Khác với những gì thể hiện trước công chúng, Lâm Tâm Như cho biết hôn nhân của cô và Hoắc Kiến Hoa không hề đẹp đẽ như nhiều người tưởng tượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-tam-nhu-gay-tranh-cai-khi-e-hlv-nam-gan-gui-hau-tin-on-ly-hon-voi-hoac-kien-hoa-574658.html