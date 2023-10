Lùm xùm lộ ảnh nóng đang 'nguội dần', Trần Phi Vũ tiếp tục nhận chỉ trích dữ dội vì phát ngôn

Cụ thể, trong buổi họp báo mới nhất của bộ phim Đếm Ngược Nói Lời Yêu, Trần Phi Vũ đã chia sẻ rằng: "May mắn là một khái niệm trừu tượng, không thể nào kiểm soát được. Với tư cách là một diễn viên quan trọng nhất là làm tốt công việc của mình, nắm bắt cơ hội, nâng cao năng lực nghề nghiệp của bản thân, giúp bản thân có sự tiến cao".

Trước phát ngôn này, nhiều cư dân mạng có thái độ mỉa mai với anh chàng. Nguyên do là bởi dân tình cho rằng xuất phát điểm của Trần Phi Vũ tốt hơn rất nhiều người, vốn dĩ anh đã may mắn hơn nhiều cá nhân khác.

Trước đó, nhà sản xuất Nhất thật ảnh nghiệp đã đăng tải thông tin bộ phim Đếm ngược nói yêu em do Trần Phi Vũ và Châu Dã đóng chính có thiết lập nhân vật, các quan hệ nhân vật, câu chuyện và tình tiết trong phim đều được mô phỏng và bắt chước từ bộ phim If Only (tạm dịch từ tên tiếng Trung: Yêu thêm lần nữa).

Đối với việc này, biên kịch bộ phim là Christina Welsh, chủ sở hữu bản quyền bộ phim, đã ngay lập tức đưa ra tuyên bố bảo vệ bản quyền. Công ty Nhất thật ảnh nghiệp cũng tuyên bố rằng công ty đã có bản quyền chuyển thể If Only của Mỹ từ 15/4/2022. Trong tình huống công ty không cho phép, bộ phim Đếm ngược nói yêu em đã có hành vi vi phạm bản quyền.

Công ty này cũng tiến hành biện pháp pháp lý đối với nhà sản xuất của Đếm ngươc nói yêu em. Đồng thời, Nhất thật ảnh nghiệp yêu cầu bộ phim phải bị dừng phát sóng, phân phối, lan truyền rộng rãi dưới mọi hình thức. Trên các trang mạng xã hội, nhà sản xuất của phim cũng phải đăng thông tin đính chính và xin lỗi công khai.

Theo những thông tin đưa ra trước đó, dự án điện ảnh Đếm Ngược Để Nói Yêu Em do Trần Phi Vũ và Châu Dã đóng chính đã xác nhận sẽ ra rạp vào ngày 28/4 này. Có dàn diễn viên đẹp đôi, cốt truyện thu hút, nhiều khán giả đã rất mong đợi vào bộ phim này.

Bộ phim sẽ kể về mối tình của cặp đôi thanh mai trúc mã Cốc Vũ Hiên (Trần Phi Vũ đóng) và Hàn Thư Nghiên (Châu Dã thủ vai). Cả hai từng yêu nhau, từng chia xa rồi lại có cơ hội gặp lại sau nhiều năm để viết tiếp chuyện tình còn dang dở. Thế nhưng một tai nạn bất ngờ đã xảy ra, phá vỡ khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi. Và những kỉ niệm tuổi thơ chính là “bảo pháp” duy nhất giúp cặp đôi viết lại số mệnh của mình.