Cận kề ngày công chiếu, phim của Trần Phi Vũ và Châu Dã đứng trước nguy cơ bị 'cấm chiếu'

Dù sự việc chưa ngã ngũ, hình ảnh nam diễn viên trong mắt khán giả cũng giảm sút. Một nguồn tin còn cho hay đạo diễn Trần Khải Ca và diễn viên Trần Hồng rất tức giận vì việc làm của con trai, thậm chí yêu cầu con quỳ gối xin lỗi.

Phim “Đếm ngược để nói lời yêu em” với sự tham gia của Trần Phi Vũ và Châu Dã đã ấn định ngày ra rạp vào 28/4. Hiện tại gặp phải sự cố tố tụng.

Đếm Ngược Nói Yêu Em (My Tomorrow, Your Yesterday) là tựa phim điện ảnh Nhật Bản được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nanatsuki Takafumi, do 2 diễn viên trẻ tuổi đình đám Fukushi Sota và Komatsu Nana đảm nhiệm vai chính. Sau khi được remake, nội dung của phiên bản Trung Quốc với cái tên Đếm Ngược Nói Yêu Em sẽ có những thay đổi nhất định để phù hợp với thị hiếu khán giả hiện nay cũng như vượt qua khâu kiểm duyệt sát sao của Cục văn hóa Trung Quốc.

Bộ phim sẽ kể về mối tình của cặp đôi thanh mai trúc mã Cốc Vũ Hiên (Trần Phi Vũ đóng) và Hàn Thư Nghiên (Châu Dã thủ vai). Cả hai từng yêu nhau, từng chia xa rồi có cơ hội gặp lại sau nhiều năm để viết tiếp chuyện tình còn dang dở. Thế nhưng một tai nạn bất ngờ đã xảy ra, phá vỡ khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi. Và những kỉ niệm tuổi thơ chính là 'bảo pháp' duy nhất giúp cặp đôi viết lại số mệnh của mình…