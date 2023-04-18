Cận kề ngày công chiếu, phim của Trần Phi Vũ và Châu Dã đứng trước nguy cơ bị 'cấm chiếu'

Hiện tại, phía nhà làm phim Mỹ đã gửi văn bản tố tụng cho toà để bảo vệ bản quyền, đồng thời yêu cầu Vạn Đạt Ảnh Nghiệp dừng ngay việc công chiếu bộ phim “Đếm ngược để nói lời yêu em” và không được sử dụng kịch bản tuyên truyền dưới mọi hình thức. Đồng thời công khai xin lỗi trên các kênh Sina, Phượng Hoàng giải trí .

Vào ngày 18/4, bộ phim điện ảnh “Đếm ngược để nói lời yêu em” bị Nhất Thực Ảnh Nghiệp tố nội dung cốt truyện, nhân vật xây dựng,... được lấy từ phim ”If Only” của Mỹ, mà công ty này lấy được bản quyền kịch bản tiếng Trung từ 15/4/2022, chưa trao bản quyền cho bất cứ bên nào.

Trước đó, lùm xùm của Trần Phi Vũ nổ ra hôm 13/2, khi một blogger tung ảnh nam diễn viên ở trần, ngủ cùng một cô gái, sau đó tiết lộ anh có tư tình với người đã kết hôn. Sau đó, phía Trần Phi Vũ lên tiếng phủ nhận, cho biết tấm ảnh chăn gối được chụp khi cô gái chưa lấy chồng.

Dù sự việc chưa ngã ngũ, hình ảnh nam diễn viên trong mắt khán giả cũng giảm sút. Một nguồn tin còn cho hay đạo diễn Trần Khải Ca và diễn viên Trần Hồng rất tức giận vì việc làm của con trai, thậm chí yêu cầu con quỳ gối xin lỗi.

Phim “Đếm ngược để nói lời yêu em” với sự tham gia của Trần Phi Vũ và Châu Dã đã ấn định ngày ra rạp vào 28/4. Hiện tại gặp phải sự cố tố tụng.

Đếm Ngược Nói Yêu Em (My Tomorrow, Your Yesterday) là tựa phim điện ảnh Nhật Bản được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nanatsuki Takafumi, do 2 diễn viên trẻ tuổi đình đám Fukushi Sota và Komatsu Nana đảm nhiệm vai chính. Sau khi được remake, nội dung của phiên bản Trung Quốc với cái tên Đếm Ngược Nói Yêu Em sẽ có những thay đổi nhất định để phù hợp với thị hiếu khán giả hiện nay cũng như vượt qua khâu kiểm duyệt sát sao của Cục văn hóa Trung Quốc.

Bộ phim sẽ kể về mối tình của cặp đôi thanh mai trúc mã Cốc Vũ Hiên (Trần Phi Vũ đóng) và Hàn Thư Nghiên (Châu Dã thủ vai). Cả hai từng yêu nhau, từng chia xa rồi có cơ hội gặp lại sau nhiều năm để viết tiếp chuyện tình còn dang dở. Thế nhưng một tai nạn bất ngờ đã xảy ra, phá vỡ khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi. Và những kỉ niệm tuổi thơ chính là 'bảo pháp' duy nhất giúp cặp đôi viết lại số mệnh của mình…