Ekip Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã chính thức phản hồi về việc bị tố đạo nhái

Sau nhiều lần hoãn chiếu vì loạt scandal liên quan đến nam chính, dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em do Trần Phi Vũ và Châu Dã đóng chính xác nhận lịch ra rạp vào ngày 28/4 tới. Tuy nhiên, trước thềm lên sóng, bộ phim tiếp tục vướng lùm xùm đạo nhái một bộ phim tại Mỹ.

Theo đó, công ty Nhất Nghiệp Ảnh Thức đã đăng tải bài viết cho biết bộ phim Đếm Ngược Để Nói Yêu Em có nội dung, nhân vật, bối cảnh, các mối quan hệ trong phim giống hệt với phim If Only.

Thông tin này vừa được đăng tải, biên kịch Christina Welsh chủ sở hữu bản quyền của phim, đã ngay lập tức đưa ra tuyên bố bảo vệ quyền. Được biết, Nhất Nghiệp Ảnh Thức là bên lấy được bản quyền kịch bản tiếng Trung của bộ phim này và chưa bán cho bất kỳ bên nào.

Bên cạnh đó, phía nhà làm phim Mỹ đã gửi văn bản tố tụng cho phía tòa án đồng thời yêu cầu Vạn Đạt Ảnh Nghiệp dừng ngay mọi hoạt động phát hành, quảng bá Đếm Ngược Để Nói Yêu Em dưới mọi hình thức. Không những vậy, phía chủ sở hữu bản quyền còn yêu cầu đơn vị sản xuất phim Đếm Ngược Để Nói Yêu Em phải công khai xin lỗi.

Trước lùm xùm kể trên, đoàn phim điện ảnh Đếm Ngược Nói Yêu Em đã đăng bài phản hồi về vụ việc bị tố đạo nhái. Theo đó, đoàn phim phủ nhận chỉ trích đạo nhái và cho biết thiết lập nhân vật và nội dung câu chuyện đều là kịch bản gốc.Họ còn cho biết tin đồn nhảm và bị chỉ trích là đạo nhái đã gây ra những tổn thương nghiêm trọng đối với sự chăm chỉ và tôn nghiêm nghề nghiệp của đội ngũ làm phim.

Sau khi phủ nhận về lùm xùm đạo nhái, đoàn phim cũng cho biết Đếm Ngược Nói Yêu Em vẫn sẽ ra rạp đúng lịch vào ngày 28/4 tới đây chứ không bị mất suất chiếu như lời đồn.