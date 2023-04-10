Trần Phi Vũ được Diêu Thần 'chữa lành' sau thời gian vắng bóng vì lùm xùm tình ái

Sao quốc tế 10/04/2023 15:04

Thông tin trên gây chú ý cộng đồng mạng. Có vẻ như Trần Phi Vũ đã dần lộ diện nhiều hơn sau thời gian vắng bóng vì lùm xùm tình ái.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt poster của Trần Phi VũDiêu Thần. Theo đó, cả hai cùng nhau kết hợp trong dự án phim ngắn Một Lần Chữa Lành (Personae) do Vogue Film sản xuất.

Trần Phi Vũ được Diêu Thần 'chữa lành' sau thời gian vắng bóng vì lùm xùm tình ái - Ảnh 1Trần Phi Vũ được Diêu Thần 'chữa lành' sau thời gian vắng bóng vì lùm xùm tình ái - Ảnh 2Trần Phi Vũ được Diêu Thần 'chữa lành' sau thời gian vắng bóng vì lùm xùm tình ái - Ảnh 3Trần Phi Vũ được Diêu Thần 'chữa lành' sau thời gian vắng bóng vì lùm xùm tình ái - Ảnh 4Trần Phi Vũ được Diêu Thần 'chữa lành' sau thời gian vắng bóng vì lùm xùm tình ái - Ảnh 5Trần Phi Vũ được Diêu Thần 'chữa lành' sau thời gian vắng bóng vì lùm xùm tình ái - Ảnh 6Trần Phi Vũ được Diêu Thần 'chữa lành' sau thời gian vắng bóng vì lùm xùm tình ái - Ảnh 7Trần Phi Vũ được Diêu Thần 'chữa lành' sau thời gian vắng bóng vì lùm xùm tình ái - Ảnh 8Trần Phi Vũ được Diêu Thần 'chữa lành' sau thời gian vắng bóng vì lùm xùm tình ái - Ảnh 9Trần Phi Vũ được Diêu Thần 'chữa lành' sau thời gian vắng bóng vì lùm xùm tình ái - Ảnh 10

Trong dự án này, Trần Phi Vũ và Diêu Thần hóa thân vào nhân vật bệnh nhân và bác sĩ tâm lý trên hành trình chưa lành. Nội dung kể về Bác sĩ tâm lý Thanh Phong (Diêu Thần) và bệnh nhân Nhiễm Địch (Trần Phi Vũ) nhờ vào quá trình chữa lành mà kết giao. Cùng với sự giúp đỡ của Thanh Phong, Nhiễm Địch được gợi lên sự dũng cảm, trở thành một người tự chữa lành đầy hi vọng.

Có thể thấy, sau lùm xùm drama giường chiếu với hot girl mạng, Trần Phi Vũ đã dần trở lại với các dự án nghệ thuật. Trước đó, anh chàng lần đầu lộ diện khi đến trường quay để ghi hình cho bộ phim tài liệu "Tôi ở Tô Châu nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể".

Trần Phi Vũ được Diêu Thần 'chữa lành' sau thời gian vắng bóng vì lùm xùm tình ái - Ảnh 11

Theo đó, anh chàng xuất hiện với vẻ trầm tĩnh, không nở một nụ cười, có vẻ sụt cân hơn trước. Nhiều khán giả cho rằng, scandal ảnh nóng đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới Trần Phi Vũ.

Trần Phi Vũ được Diêu Thần 'chữa lành' sau thời gian vắng bóng vì lùm xùm tình ái - Ảnh 12

Sắp tới, dự án điện ảnh Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ đóng chính cùng Châu Dã công bố lịch lên sóng trên màn ảnh rộng vào 28/4 tới. Được biết, dự án từng nhiều lần phải hoãn lại và dời lịch chiếu vì lùm xùm scandal ‘giường chiếu’ của Trần Phi Vũ.

 

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Từ khóa:   Trần Phi Vũ Diêu Thần Vogue Film sao hoa ngữ cbiz

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