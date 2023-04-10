Trần Phi Vũ được Diêu Thần 'chữa lành' sau thời gian vắng bóng vì lùm xùm tình ái

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt poster của Trần Phi Vũ và Diêu Thần . Theo đó, cả hai cùng nhau kết hợp trong dự án phim ngắn Một Lần Chữa Lành (Personae) do Vogue Film sản xuất.

Trong dự án này, Trần Phi Vũ và Diêu Thần hóa thân vào nhân vật bệnh nhân và bác sĩ tâm lý trên hành trình chưa lành. Nội dung kể về Bác sĩ tâm lý Thanh Phong (Diêu Thần) và bệnh nhân Nhiễm Địch (Trần Phi Vũ) nhờ vào quá trình chữa lành mà kết giao. Cùng với sự giúp đỡ của Thanh Phong, Nhiễm Địch được gợi lên sự dũng cảm, trở thành một người tự chữa lành đầy hi vọng.

Có thể thấy, sau lùm xùm drama giường chiếu với hot girl mạng, Trần Phi Vũ đã dần trở lại với các dự án nghệ thuật. Trước đó, anh chàng lần đầu lộ diện khi đến trường quay để ghi hình cho bộ phim tài liệu "Tôi ở Tô Châu nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể".