Xuất hiện trước công chúng, Chinchot lộ rõ vẻ tiều tụy. Ông rất suy sụp khi đến nhận thi thể con gái ở bệnh viện Ramathibodi, Thái Lan .

Theo đó, ông Chinchot, 58 tuổi - cha của Gigi supitcha - đã trả lời phỏng vấn về kết quả khám nghiệm tử thi của con gái. Ông nói rằng đã trao đổi với bác sĩ, cho biết Gigi bị bắn vào đầu, xuyên từ thái dương phải qua bên trái, tay tê cứng và bị bắn chết một cách bất ngờ.

Chia sẻ về lần cuối cùng liên lạc với Gigi Supitcha , ông nghẹn ngào nói: "Lúc 11h43' ngày 17/4, con gái gửi vị trí căn hộ ở giao lộ Asok và số phòng cho tôi. Sau đó, Gigi còn gửi sản phẩm mà con bé định kinh doanh cho tôi xem nhưng lúc đó, tôi không trả lời lại. Chủ nhật tuần này, tôi định sẽ đến căn hộ đó ngủ và trò chuyện với nó. Trước đây, Gigi chưa từng bảo tôi làm điều tương tự và tôi cũng không biết tại sao lần này con gái lại bảo tôi đến đó.

Nữ ca sĩ tử vong khi tuổi còn rất trẻ. Ảnh: Internet

Một điều nữa là tôi không hề biết con bé có bạn trai. Nếu biết thì chuyện này có lẽ đã không xảy ra. Thời gian qua, tôi cho rằng Gigi còn nhỏ nên chưa cần thiết có bạn trai. Còn về lý do tại sao nó không nói ra chuyện có bạn trai, chắc là sợ tôi buồn. Trước đó, dù con gái làm việc gì cũng đều đến hỏi ý kiến tôi".

Trước đó vào ngày 19/4, truyền thông xứ chùa Vàng đồng loạt đưa tin thành viên của nhóm nhạc Kisskazz - Gigi Supitcha - và bạn trai là sinh viên dự bị Không quân năm hai đã qua đời. Thi thể cả hai được tìm thấy tại một căn hộ thuộc chung cư cao cấp ở khu vực giao lộ Asoke - Phetchaburi, Thái Lan.

Theo điều tra ban đầu, cảnh sát nhận định Gigi Supitcha và bạn trai bị bắn chết, cả hai đều có vết đạn trên đầu. Tại hiện trường tìm thấy một khẩu súng lục và hai vỏ đạn đã qua sử dụng.

Cha của Gigi Supitcha cho biết đã nộp đơn kiện, yêu cầu gia đình Nat Phumphat Chaiwanichaya chịu trách nhiệm về cái chết của con gái ông. Ảnh: Internet

Theo cơ quan chức năng, khẩu súng tang vật bước đầu được xác định là của cha nạn nhân nam. Ông là cựu chỉ huy quân đội Hoàng gia Thái Lan. Vì vậy, cảnh sát đang làm rõ bằng cách nào Nat Phumphat Chaiwanichaya lấy được khẩu súng để gây án. Đại tướng Damrongsak Kittiprapphat không loại trừ khả năng chủ sở hữu khẩu súng sẽ bị khởi tố vì lơ là trong việc cất giữ vũ khí có độ sát thương cao.

Trước nghi vấn của công chúng về việc Nat Phumphat Chaiwanichaya giả chết để trốn tội giết người, ông Damrongsak Kittiprapphat bác bỏ. Ông cho biết vào thời điểm xảy ra vụ án, CCTV an ninh không ghi lại được hình ảnh người thứ 3 ra vào hiện trường.

Qua xác minh danh tính, thi thể nam chính là Nat Phumphat Chaiwanichaya. Báo cáo giám định pháp y cũng xác định nạn nhân có một viên đạn găm sâu vào hộp sọ, dẫn đến xuất huyết nặng và qua đời. Do nạn nhân nam chưa tròn 18 tuổi, cảnh sát cảnh báo những người lan truyền tin tức sai sự thật có thể bị xử lý hình sự vì bôi nhọ thanh danh người đã khuất.

Gigi Supitcha và bạn trai qua đời tại căn hộ riêng của nữ ca sĩ. Ảnh: Internet

Trên Bangkok Post, cha của Gigi Supitcha cho biết đã nộp đơn kiện, yêu cầu gia đình Nat Phumphat Chaiwanichaya chịu trách nhiệm về cái chết của con gái ông. Sau khi xảy ra vụ việc, cha mẹ của nạn nhân nam cũng đã gọi điện xin lỗi, cam kết bồi thường thích đáng.

Trước đó, tin tức nam thần tượng Moonbin (ASTRO) qua đời gây xôn xao mạng xã hội. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin quản lý của anh đã báo cáo về cái chết với Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul. Thi thể của nam ca sĩ được chính quản lý phát hiện vào 20h10 ngày 19-4 (giờ địa phương).