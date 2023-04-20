Bàng hoàng thông tin một nam diễn viên qua đời tại nhà riêng

Sao quốc tế 20/04/2023 01:04

Nam ca sĩ, diễn viên được phát hiện đã tử vong tại nhà, chỉ mới 25 tuổi. Nguyên nhân ban đầu nghi do tự tử.

Theo đó, tối 19/4, thông tin nam ca sĩ Moonbin qua đời tại nhà riêng ở tuổi 25 khiến nhiều người xót xa. Theo báo cáo của Sở cảnh sát Gangnam, Seoul, khoảng 20h10, quản lý của nhóm ASTRO đã phát hiện thi thể ngôi sao sinh năm 1998.

"Có khả năng Moonbin đã tự tử. Công tác khám nghiệm tử thi đang được xem xét để điều tra về nguyên nhân chính xác của cái chết", cảnh sát Gangnam cho biết.

Moonbin sinh ngày 16/1/1998. Năm 2016, anh trở thành thành viên của nhóm nhạc ASTRO thuộc công ty quản lý Antagio Entertainment, với vai trò vũ công chính. Ngoài ra, anh còn tham gia nhóm nhỏ Moonbin & Sanha từ năm 2020. Moonbin được sắp xếp lịch trình sẽ xuất hiện trong Dream Concert vào tháng 5 tới.

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Có khả năng nam diễn viên đã tự tử. Ảnh: Internet

Moonbin gây chú ý với vẻ ngoài điển trai khi còn nhỏ. Anh là ca sĩ, vũ công tài năng của nhóm nhạc ASTRO đình đám.

Moonbin nổi tiếng từ khi còn nhỏ, năm 2006, anh xuất hiện trong video ca nhạc Balloon của TVXQ và gây ấn tượng với vẻ ngoài đáng yêu. Năm 2007, anh được giới thiệu là hình ảnh Yunho nhí của TVXQ trong chương trình Star King, thể hiện khả năng vũ đạo đáng kinh ngạc.

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Moonbin. ảnh: Internet

Năm 2009, Moonbin tham gia diễn xuất trong bộ phim Vườn sao băng với vai diễn So Yi Jung (chàng gốm Kim Bum lúc nhỏ). Ngoài ra, nam ca sĩ quá cố còn xuất hiện trong các phim như Khoảnh khắc tuổi 18, Soul Plate, các show truyền hình cùng nhóm nhạc ASTRO.

Hồi cuối tháng 3, ASTRO đã đăng một video Moonbin và Sanha thực hiện thử thách See tình gây sốt trên kênh YouTube và tài khoản Instagram chính thức của họ.

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Nam diễn viên qua đời gây bất ngờ. Ảnh: Internet

Việc Moonbin bất ngờ qua đời gây sốc cho nhiều người hâm mộ. Làng giải trí Hàn Quốc những năm qua chứng kiến các ngôi sao trẻ có quyết định tiêu cực như hai người đẹp Sulli, Goo Hara. Kim Jong Hyun giọng ca chính của nhóm nhạc SHINee cũng bất lực trước căn bệnh trầm cảm. 

Ngậm ngùi nhìn lại hình ảnh của anh khiến nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng.

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