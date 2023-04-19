Bắt gặp Vương Phi đi xe buýt, nhan sắc như thế nào mà gây chú ý ở tuổi 54?

Gần đây, Vương Phi tiếp tục trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc với những hình ảnh đời thường.

Mới đây, một người hâm mộ tiết lộ tình cờ bắt gặp Vương Phi trên xe buýt đưa đón tại sân bay ở Trung Quốc đại lục. Trong ảnh, nàng “Thiên hậu Hong Kong” mặc chiếc áo khoác dài kaki, phong cách giản dị và gần gũi. Cô bắt xe buýt đưa đón như những hành khách bình thường khác tại sân bay, không có bất kỳ nhân viên nào đi cùng. Ngoài bức ảnh chụp lén trên xe buýt, người đăng bài cũng chia sẻ ảnh chụp chung với bạn gái Tạ Đình Phong.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng khác tiết lộ nhìn thấy Vương Phi ghé một quán ăn bình dân để dùng bữa. Họ đánh giá cao thái độ khiêm tốn của người đẹp sinh năm 1969. Đồng thời, không ít người đã dành nhiều lời khen cho ngoại hình “không tuổi” cũng như tính cách của nữ ca sĩ.

Trước đó, ngày 16/3, Vương Phi xuất hiện cùng Tạ Đình Phong tại sân bay Bắc Kinh. Hai người đeo khẩu trang che kín mặt nhưng không tránh khỏi bị phát hiện. Cặp chị - em mặc trang phục trẻ trung, thoải mái. Bất chấp khoảng cách 11 tuổi, Vương Phi không bị chênh lệch ngoại hình với Tạ Đình Phong. Ở tuổi 54 và từng trải qua hai lần sinh nở, Vương Phi vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, làn da trắng mịn màng như mới U40. Hai ngôi sao C-biz cũng thoải mái làm những cử chỉ thân mật giữa những người yêu nhau nơi công cộng, dập tắt những tin đồn chia tay trước đây. Truyền thông Trung Quốc đưa tin hai người sống chung tại biệt thự của diva 6X ở Bắc Kinh. Họ không có ý định kết hôn hay sinh con chung, thay vào đó dành thời gian chăm sóc nhau và thú cưng.

Vương Hạc Đệ bất ngờ được ship couple với 'ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh, tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện fan couple ‘đẩy thuyền’ Vương Hạc Đệ và 'ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh. Thế nhưng, tưởng như cặp đôi này không liên quan gì nhau nhưng theo phân tích của netizen thì lại liên quan không tưởng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-gap-vuong-phi-i-xe-buyt-nhan-sac-nhu-the-nao-ma-gay-chu-y-o-tuoi-54-574258.html