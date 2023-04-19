Tưởng Mộng Tiệp quay lén dưới váy, tống tiền bằng clip nhạy cảm

Sau khi bị kẻ xấu tống tiền bằng những hình ảnh nhạy cảm của mình, Tưởng Mộng Tiệp đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Trang Sina đưa tin, mới đây cảnh sát đã bắt giữ kẻ dùng hình ảnh nhạy cảm của Tưởng Mộng Tiệp để tống tiền nữ diễn viên.

Tưởng Mộng Tiệp cho biết, trong một lần diện váy ngắn đi mua sắm tại trung tâm thương mại, cô đã bị một kẻ bám đuôi và quay lén dưới váy. Đoạn video này sau đó lan truyền mạnh mẽ trên các diễn đàn khiêu dâm kín.

Tưởng Mộng Tiệp bị chụp lén khi đi mua sắm tại trung tâm thương mại - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc bị lan truyền hình ảnh nhạy cảm, Tưởng Mộng Tiệp còn nhận nhiều tin nhắn quấy rối và tống tiền. Người này đe dọa sẽ gửi các video này đến các hãng truyền hình lớn và nhãn hàng để hủy hoại sự nghiệp của cô nếu không chịu đưa tiền chuộc.

"Bị chụp lén không phải lỗi của chúng ta. Cuộc sống của phụ nữ không nên bị ảnh hưởng vì việc làm sai trái này. Khả năng tìm được người quay lén là rất thấp, nhưng người có hành vi tống tiền tôi đã bị bắt. Kẻ xấu không đáng được tha thứ lỗi lầm, cần bị pháp luật trừng phạt." - Tưởng Mộng Tiệp nói.

Được biết, chuyện nghệ sĩ bị quay lén rồi tống tiền ở Trung Quốc không hề hiếm gặp. Các minh tinh như Angelababy, Bạch Lộc, Dương Mịch đều đã từng là nạn nhân của việc chụp lén ở các góc xấu hổ tại nơi đông người.

Tạo hình của Tưởng Mộng Tiệp trong Tân Hồng Lâu Mộng (2010) - Ảnh: Internet

Tưởng Mộng Tiệp sinh năm 1989, cô nổi tiếng với vai nữ chính trong Tân Hồng Lâu Mộng (2010), nhưng kể từ đó sự nghiệp của cô không có nhiều khởi sắc. Nữ diễn viên sau đó lấn sân sang lĩnh vực thời trang, cô thành lập thương hiệu thời trang Mlle be Comely vào năm 2013 và ReVe Jiang vào 2017.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuong-mong-tiep-quay-len-duoi-vay-tong-tien-bang-clip-nhay-cam-574141.html