'Hoàng tử ếch' Minh Đạo lần đầu xuất hiện công khai cùng vợ, tiết lộ một điều quan trọng sắp tới

Sao quốc tế 19/04/2023 12:36

Mới đây, 'Hoàng tử ếch' Minh Đạo tổ chức sinh nhật con trai 3 tuổi, anh còn gây chú ý khi xuất hiện cùng vợ.

Mới đây, nam diễn viên Minh Đạo tổ chức sinh nhật con trai 3 tuổi. Trong sự kiện, nam diễn viên lần đầu công khai bà xã Vương Đình Huyên trước công chúng. Ngoài ra, tài tử Hoàng tử ếch còn thông báo tin vui sắp lên chức cha lần hai. Anh cho biết vợ đã mang thai 5 tháng. Em bé là con gái. Đặc biệt, nữ diễn viên Trần Kiều Ân đã xin làm mẹ đỡ đầu của con gái Minh Đạo khi bé chào đời.

'Hoàng tử ếch' Minh Đạo lần đầu xuất hiện công khai cùng vợ, tiết lộ một điều quan trọng sắp tới - Ảnh 1'Hoàng tử ếch' Minh Đạo lần đầu xuất hiện công khai cùng vợ, tiết lộ một điều quan trọng sắp tới - Ảnh 2

Trước đó vào ngày 10/6/2020, Minh Đạo từng đăng tải hình ảnh bàn chân của đứa con hai tháng tuổi kèm dòng trạng thái: "Chàng trai mà bạn từng quan tâm cuối cùng đã lên chức bố. Cảm ơn tất cả mọi người".

Thời điểm năm 2016, mẹ Minh Hạo từng tiết lộ anh đã có bạn gái, cả hai hẹn hò được hai đến ba tháng và thường đi bộ trong công viên. Dù đã chung sống cùng nhau song nam diễn viên vẫn không chịu thừa nhận mối quan hệ tình cảm, chỉ gọi Wang Tingxuan là "bạn tốt".

'Hoàng tử ếch' Minh Đạo lần đầu xuất hiện công khai cùng vợ, tiết lộ một điều quan trọng sắp tới - Ảnh 3'Hoàng tử ếch' Minh Đạo lần đầu xuất hiện công khai cùng vợ, tiết lộ một điều quan trọng sắp tới - Ảnh 4

 

Minh Đạo và Vương Đình Huyên bí mật đăng ký kết hôn và sinh con từ năm 2019. Đến năm 2020, nam diễn viên mới thừa nhận chuyện lập gia đình sau khi bị truyền thông chụp được khoảnh khắc vui đùa bên vợ con. Kể từ đó, Minh Đạo luôn giữ kín hình ảnh vợ.

Vương Đình Huyên sinh năm 1982, trẻ hơn chồng 2 tuổi. Cô từng là thành viên nhóm nhạc nữ KISS nổi tiếng một thời tại Đài Loan. Năm 2002, KISS tan rã, Đình Huyên cũng rút khỏi giới giải trí. Sau khi giải nghệ, Vương Đình Huyên chuyển hướng sang kinh doanh, trở thành chủ của tiệm bánh online Mật Tư Vương Dessert Matters, nhân viên công ty bảo hiểm. Theo Ifeng, Đình Huyên là người tốt bụng, ấm áp và chu đáo.

'Hoàng tử ếch' Minh Đạo lần đầu xuất hiện công khai cùng vợ, tiết lộ một điều quan trọng sắp tới - Ảnh 5

Minh Đạo là nam diễn viên thần tượng nổi tiếng Đài Loan và châu Á một thời với loạt tác phẩm vang danh như Hoàng tử ếch, Anh Dã 3+1, Phép màu, Cổ tích chuyện tình, Mỹ nhân thiên hạ... Vài năm trở lại đây, sự nghiệp lẫn danh tiếng của Minh Đạo sa sút trông thấy. Anh không có tác phẩm gây ấn tượng, lại dính scandal kinh doanh đa cấp cùng Trương Đình.

Bắt gặp Trần Kiều Ân và Minh Đạo 'hẹn hò' tại nhà hàng, liệu có sự hợp tác sắp tới chăng?

Bắt gặp Trần Kiều Ân và Minh Đạo 'hẹn hò' tại nhà hàng, liệu có sự hợp tác sắp tới chăng?

Trần Kiều Ân và Minh Đạo là cặp đôi đã từng khiến dân tình ngưỡng mộ và "đẩy thuyền " khắp châu Á sau bộ phim Hoàng Tử Ếch vào năm 2005. Cả hai diễn viên vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp cho đến hiện tại.

Xem thêm
Từ khóa:   Minh Đạo vợ Minh Đạo hoàng tử Yến sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Bắt gặp Trần Kiều Ân và Minh Đạo 'hẹn hò' tại nhà hàng, liệu có sự hợp tác sắp tới chăng?

Bắt gặp Trần Kiều Ân và Minh Đạo 'hẹn hò' tại nhà hàng, liệu có sự hợp tác sắp tới chăng?

Hậu vướng bê bối kinh doanh đa cấp, 'Hoàng tử ếch' Minh Đạo tiếp tục tái xuất thất bại

Hậu vướng bê bối kinh doanh đa cấp, 'Hoàng tử ếch' Minh Đạo tiếp tục tái xuất thất bại

Vừa tung ảnh hậu trường, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã khiến khán giả 'đứng ngồi không yên' vì điều này

Vừa tung ảnh hậu trường, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã khiến khán giả 'đứng ngồi không yên' vì điều này

Xuất hiện nhiều điểm bất hợp lí khi Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc bị cắt đi 18 tập

Xuất hiện nhiều điểm bất hợp lí khi Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc bị cắt đi 18 tập

'Hôn lễ thế kỉ' Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu: Khoảnh khắc cặp đôi 'khoá môi' bất ngờ gây bão khắp cõi mạng

'Hôn lễ thế kỉ' Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu: Khoảnh khắc cặp đôi 'khoá môi' bất ngờ gây bão khắp cõi mạng

Cận kề ngày công chiếu, phim của Trần Phi Vũ và Châu Dã đứng trước nguy cơ bị 'cấm chiếu'

Cận kề ngày công chiếu, phim của Trần Phi Vũ và Châu Dã đứng trước nguy cơ bị 'cấm chiếu'

TIN MỚI NHẤT

Tưởng dùng điện thoại đôi cho tiện, tôi không ngờ lại biết bí mật động trời của chồng

Tưởng dùng điện thoại đôi cho tiện, tôi không ngờ lại biết bí mật động trời của chồng

Tâm sự 54 phút trước
Bố mẹ chồng không dám dự đầy tháng cháu nội, sự thật phía sau khiến tôi chết lặng

Bố mẹ chồng không dám dự đầy tháng cháu nội, sự thật phía sau khiến tôi chết lặng

Tâm sự 54 phút trước
Bất ngờ nhận căn hộ tiền tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ sững sờ trước sự thật

Bất ngờ nhận căn hộ tiền tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ sững sờ trước sự thật

Tâm sự 55 phút trước
Tưởng được mẹ chồng thương nên cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ bàng hoàng sau cái tát

Tưởng được mẹ chồng thương nên cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ bàng hoàng sau cái tát

Tâm sự 55 phút trước
12 giờ đêm, nghe tiếng đập cửa dồn dập, vợ chồng tôi mở cửa rồi bàng hoàng khi thấy hàng xóm

12 giờ đêm, nghe tiếng đập cửa dồn dập, vợ chồng tôi mở cửa rồi bàng hoàng khi thấy hàng xóm

Tâm sự 55 phút trước
Nửa đêm hàng xóm liên tục đập cửa, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt

Nửa đêm hàng xóm liên tục đập cửa, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 56 phút trước
Sau hơn một tháng chồng qua đời, vợ bất ngờ được trao căn hộ tiền tỷ và sự thật khiến cô sững sờ

Sau hơn một tháng chồng qua đời, vợ bất ngờ được trao căn hộ tiền tỷ và sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 58 phút trước
Đang vui vẻ cùng nhân tình, chồng mặc kệ hơn chục cuộc gọi nhỡ của vợ, sáng hôm sau tái mặt

Đang vui vẻ cùng nhân tình, chồng mặc kệ hơn chục cuộc gọi nhỡ của vợ, sáng hôm sau tái mặt

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm khi vợ đang ở cữ, sự thật phía sau khiến cô không thể tin nổi

Chồng lén sang nhà hàng xóm khi vợ đang ở cữ, sự thật phía sau khiến cô không thể tin nổi

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Mẹ chồng cho vàng ngày cưới rồi bất ngờ đòi lại, lý do phía sau khiến con dâu sững sờ

Mẹ chồng cho vàng ngày cưới rồi bất ngờ đòi lại, lý do phía sau khiến con dâu sững sờ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê