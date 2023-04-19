"Hoàng tử ếch" Minh Đạo lần đầu xuất hiện công khai cùng vợ, tiết lộ một điều quan trọng sắp tới

Mới đây, 'Hoàng tử ếch' Minh Đạo tổ chức sinh nhật con trai 3 tuổi, anh còn gây chú ý khi xuất hiện cùng vợ.

Mới đây, nam diễn viên Minh Đạo tổ chức sinh nhật con trai 3 tuổi. Trong sự kiện, nam diễn viên lần đầu công khai bà xã Vương Đình Huyên trước công chúng. Ngoài ra, tài tử Hoàng tử ếch còn thông báo tin vui sắp lên chức cha lần hai. Anh cho biết vợ đã mang thai 5 tháng. Em bé là con gái. Đặc biệt, nữ diễn viên Trần Kiều Ân đã xin làm mẹ đỡ đầu của con gái Minh Đạo khi bé chào đời.

Trước đó vào ngày 10/6/2020, Minh Đạo từng đăng tải hình ảnh bàn chân của đứa con hai tháng tuổi kèm dòng trạng thái: "Chàng trai mà bạn từng quan tâm cuối cùng đã lên chức bố. Cảm ơn tất cả mọi người". Thời điểm năm 2016, mẹ Minh Hạo từng tiết lộ anh đã có bạn gái, cả hai hẹn hò được hai đến ba tháng và thường đi bộ trong công viên. Dù đã chung sống cùng nhau song nam diễn viên vẫn không chịu thừa nhận mối quan hệ tình cảm, chỉ gọi Wang Tingxuan là "bạn tốt".

Minh Đạo và Vương Đình Huyên bí mật đăng ký kết hôn và sinh con từ năm 2019. Đến năm 2020, nam diễn viên mới thừa nhận chuyện lập gia đình sau khi bị truyền thông chụp được khoảnh khắc vui đùa bên vợ con. Kể từ đó, Minh Đạo luôn giữ kín hình ảnh vợ. Vương Đình Huyên sinh năm 1982, trẻ hơn chồng 2 tuổi. Cô từng là thành viên nhóm nhạc nữ KISS nổi tiếng một thời tại Đài Loan. Năm 2002, KISS tan rã, Đình Huyên cũng rút khỏi giới giải trí. Sau khi giải nghệ, Vương Đình Huyên chuyển hướng sang kinh doanh, trở thành chủ của tiệm bánh online Mật Tư Vương Dessert Matters, nhân viên công ty bảo hiểm. Theo Ifeng, Đình Huyên là người tốt bụng, ấm áp và chu đáo. Minh Đạo là nam diễn viên thần tượng nổi tiếng Đài Loan và châu Á một thời với loạt tác phẩm vang danh như Hoàng tử ếch, Anh Dã 3+1, Phép màu, Cổ tích chuyện tình, Mỹ nhân thiên hạ... Vài năm trở lại đây, sự nghiệp lẫn danh tiếng của Minh Đạo sa sút trông thấy. Anh không có tác phẩm gây ấn tượng, lại dính scandal kinh doanh đa cấp cùng Trương Đình.

Bắt gặp Trần Kiều Ân và Minh Đạo 'hẹn hò' tại nhà hàng, liệu có sự hợp tác sắp tới chăng? Trần Kiều Ân và Minh Đạo là cặp đôi đã từng khiến dân tình ngưỡng mộ và "đẩy thuyền " khắp châu Á sau bộ phim Hoàng Tử Ếch vào năm 2005. Cả hai diễn viên vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp cho đến hiện tại.

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