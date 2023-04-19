Xuất hiện nhiều điểm bất hợp lí khi Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc bị cắt đi 18 tập

Sao quốc tế 19/04/2023 07:35

Từng có nhiều thông tin cho rằng, ê-kíp đang tâng bốc "Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính nhưng thực chất, phim không "bạo" so với dự đoán.

"Trường Nguyệt Tẫn Minh" vẫn là tác phẩm gây nhiều tranh cãi với khán giả ở thời điểm hiện tại. Dù rằng phim có sự đầu tư lớn, tuy nhiên ngoài kĩ xảo và bối cảnh, tác phẩm vẫn mắc nhiều lỗi khiến người xem không khỏi khó chịu.

Theo đoàn phim, tác phẩm bị cắt đến 18 tập. Nguyên do vì theo yêu cầu của cơ quan kiểm duyệt phim, Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc  muốn lên sóng buộc lòng phải cắt bỏ những đoạn chưa phù hợp. Vậy nên, có nhiều phân cảnh chưa được xử lí tới nơi tới chốn, khiến mạch phim bị loãng.

Nhiều khán giả cho rằng, ngoài việc phim bị cắt thì cách xử lí phân cảnh này được xem là bất hợp lí. Theo đoàn phim, ngụ ý của biên kịch chính là tạo sự tương tác cho cặp đôi chính để sau này họ từng bước hoá giải hận thù mà đến với nhau. Tuy nhiên, cách xử lí này quá khiên cưỡng.

Xuất hiện nhiều điểm bất hợp lí khi Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc bị cắt đi 18 tập - Ảnh 1

Những nội dung liên quan đến triều đình hay quyền mưu trong Trường Nguyệt Tẫn Minh cũng gây tranh cãi không kém. Đạm Đài Tẫn thân là hoàng tử Cảnh quốc sang Thịnh quốc làm con tin nhưng bị không ít thái giám, nô tì nơi đây bắt nạt công khai.

Cách cắt ghép của dựng phim còn gây họa cho diễn viên, mà ở đây người chịu nạn nhiều nhất có vẻ lại là nam chính. Nhân vật Ma Thần với tâm lí lạnh lùng, bạc bẽo, thậm chí là ác độc nhưng đôi lúc lại có những cảnh cười khó hiểu.

Việc cắt ghép quá nhiều đoạn như vậy liên tiếp vào với nhau khiến tâm lí nhân vật khó hiểu. Do đó,bộ phim mang cảm giác "chắp vá", thiếu logic thì cả hai nhân vật nam nữ chính cũng chưa thể hiện tốt vai diễn. Họ có sự kết hợp còn nhiều phân cảnh khiên cưỡng, diễn xuất tạm, không quá nổi bật.

Xuất hiện nhiều điểm bất hợp lí khi Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc bị cắt đi 18 tập - Ảnh 2

Trường Nguyệt Tẫn Minh có nội dung kể về mối tình ngang trái, đẫm nước mắt giữa ma thần Đàm Đài Tẫn - Minh Dạ (La Vân Hi) và Lê Tô Tô - Tang Tửu (Bạch Lộc) - con gái của chưởng giáo Hành Dương tông, một môn phái thuộc chính đạo.

Nhằm ngăn chặn Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô quay về 500 năm trước, thời điểm anh vẫn chưa trở thành kẻ đáng sợ nhất tam giới. Sau đó, cả hai không ngờ lại yêu nhau. Thế nhưng dĩ nhiên, mối tình này sẽ vướng phải trùng trùng sóng gió.

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Gần đây, Trường Nguyệt Tẫn Minh đang thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng yêu phim Hoa ngữ. Bên cạnh những diễn biến phim, loạt hình ảnh thú vị ở hậu trường cũng làm cư dân mạng phát sốt.

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