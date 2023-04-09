Hậu vướng bê bối kinh doanh đa cấp, 'Hoàng tử ếch' Minh Đạo tiếp tục tái xuất thất bại

"Khi biết sẽ được hợp tác với chị Văn Lệ tôi rất hưng phấn, chị ấy là một diễn viên tài năng. Tuy rằng mọi người đánh giá tôi và chị ấy diễn vai tình nhân không ăn khớp, nhưng phim vẫn có những điểm sáng", Minh Đạo nói.

Nam diễn viên Minh Đạo lên tiếng đáp lại việc bị chê khi đóng cảnh tình cảm với đàn chị hơn 11 tuổi Tưởng Văn Lệ trong bộ phim Ngã rẽ tình yêu đang lên sóng.

Theo Sina, bộ phim Ngã rẽ tình yêu lên sóng trên đài truyền hình Đông Phương vấp phải sự chỉ trích của khán giả bởi nội dung ngôn tình trung niên sến và nhiều tình tiết được xây dựng khoa trương, phim không được đánh giá cao về nghệ thuật. Trong đó, Minh Đạo vào vai một người đàn ông khoảng 30 tuổi, phải lòng một bà mẹ đơn thân. Anh thường khoe sức hấp dẫn của mình trong những chiếc áo sát nách, thậm chí cởi trần. Việc Minh Đạo khoe thân hình trên màn ảnh bị đánh giá là tình tiết thô tục.

Cụ thể, trong phim Tưởng Văn Lệ ly hôn chồng dẫn con chuyển tới nhà mới. Cô vô tình va phải Minh Đạo, Minh Đạo nhanh tay ôm kiểu công chúa để giữ lấy Tưởng Văn Lệ. Tình tiết này bị đánh giá là mô-típ quen thuộc trong các bộ phim ngôn tình thanh xuân, trong khi đó, cả hai diễn viên đều đã đến tuổi trung niên. Tưởng Văn Lệ thời điểm quay phim đã bước sang tuổi 56 nhưng vẫn vào vai người mẹ khoảng 30 tuổi, ngại ngùng hét lên khi thấy thân hình đàn ông.

Những cảnh tình cảm giữa hai diễn viên không đem lại cảm giác ngọt ngào mà bị đánh giá là "sến súa, làm màu, gây ngán, không đẹp mắt". Đây cũng là dự án hiếm hoi có sự góp mặt của Minh Đạo được ra mắt trong khoảng 3 năm trở lại đây.

Minh Đạo là một trong những nam diễn viên thần tượng nổi tiếng nhất Đài Loan từ gần 20 năm trước. Năm 19 tuổi, anh chính thức bước chân vào làng giải trí với vai trò một người mẫu. Với dáng vóc cân đối và gương mặt thư sinh, Minh Đạo nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được các đạo diễn mời đóng phim. Năm 2005 là một năm bước ngoặt trong sự nghiệp của Minh Đạo khi bộ phim Hoàng tử ếch mà anh đảm nhận vai nam chính thành công rực rỡ và được fan yêu thích.

Tuy nhiên, nam diễn viên từng bật khóc trong show Diễn viên mời vào chỗ vì không được mời đóng phim, tài nguyên phim ảnh ngày một hạn chế. Thế nhưng, Sina đánh giá diễn xuất của Minh Đạo trong Ngã rẽ tình yêu không có nhiều điểm tiến bộ, anh vẫn thích vào vai "bá đạo tổng tài", tỏ ra thâm tình như trong Hoàng tử ếch hơn 20 năm về trước. Vì không có những bước tiến trong diễn xuất, mãi rập khuôn cách diễn phim ngôn tình nên Minh Đạo dần ít nhận được lời mời.

Bên cạnh đó, danh tiếng của Minh Đạo sụp đổ khi vướng vào hoạt động kinh doanh đa cấp cùng với vợ chồng nữ diễn viên Trương Đình và công ty TST. Hiện tại, Minh Đạo sống tại Đài Loan để chăm sóc cha mẹ và gia đình.