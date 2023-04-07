Nguyên nhân 'Đường đời' của Lý Thấm và Trần Hiểu nhận nhiều ý kiến trái chiều

Vừa qua, "Đường đời" do Lý Thấm và Trần Hiểu đảm nhận vai chính đã nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Khi lên sóng, phim ít nhiều tạo được tiếng tăm vì câu chuyện và nội dung có phần khác biệt so với những tác phẩm lên sóng cùng thời điểm. Lượng rating đo được trên CCTV cũng vào top đầu.

Không may, số phận chưa mỉm cười với anh. Không chùn bước, chàng thanh niên quyết tâm trở thành giáo viên để truyền đạt kiến thức, giúp những đứa trẻ vùng quê nghèo thay đổi vận mệnh. Tuy nhiên, anh vẫn không được như sở nguyện khi vị trí giáo viên được trao cho người khác. Lúc cuộc sống rơi vào vực sâu, Gia Lâm gặp Lưu Xảo Trân (Lý Thấm), cô chính là người đã động viên anh tiếp tục viết. Nhờ tài năng của mình, Gia Lâm giành được cơ hội đến huyện thành làm phóng viên.

Tuy nhiên, điều gây tranh cãi ở đây không đến từ nội dung mà từ tạo hình nhân vật. Cụ thể, "Đường đời" kể về nam thanh niên Cao Gia Lâm (Trần Hiểu) sống tại vùng Thiểm Bắc, Trung Quốc vào những năm 1980 thế kỷ trước. Anh học rộng biết nhiều, quyết tâm thi đại học để thoát khỏi vùng quê nghèo.

Sau khi phát sóng những tập đầu tiên, khán giả thấy Lý Thấm và Trần Hiểu thể hiện khá tròn vai diễn. Đều là những diễn viên được đánh giá có thực lực của màn ảnh nhỏ. Xét về tạo hình nhân vật, dựa trong nguyên tác của tác giả Lộ Dao, Lưu Xảo Trân của Lý Thấm là hoa khôi thôn, được ăn uống đầy đủ hơn nhiều người trong làng, do đó dáng người khá đầy đặn và xinh đẹp. Ngoài ra, cô rất biết ăn mặc, không lòe loẹt nhưng chẳng hề giản dị, dáng dấp cao đẹp như cây dương, đường cong hoàn mỹ. Không những thế, cô có khuôn mặt xinh đẹp... Tuy nhiên, khi tạo hình của Lý Thấm được công bố, khán giả không khỏi sốc vì ê-kíp đang làm quá đà.

Cụ thể, nhân vật của Lý Thấm không những quá gầy gò mà còn bị trang điểm đen đúa.

Dù một người hâm mộ của Lý Thấm cho rằng dựa vào bối cảnh trong phim là vùng đất nghèo cằn cỗi, vì vậy tạo hình Lý Thấm như thế là chân thực và tự nhiên.

Nhưng sau đó, nhiều khán giả đưa ra phân tích rằng, người dân vùng Thiểm Bắc có làn da rám nắng khỏe mạnh, nhưng ê-kíp lại tạo hình nhân vật có màu vàng xỉn trông ốm yếu. Chính những ồn ào này khiến tác phẩm "Đường đời" phần nào gây mất thiện cảm với khán giả dù rằng nội dung phim và diễn xuất của dàn sao không tệ.