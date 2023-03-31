Sau màn bị chê tơi tả vì tạo hình trong Nhân Sinh Lộ Dao, Lý Thấm tung ảnh tóc lượn sóng retro đầy mãn nhãn

Sao quốc tế 31/03/2023 15:05

Mặc lời khen chê của khán giả về tạo hình 'kém sắc' trong Nhân Sinh Lộ Dao mới đây, Lý Thấm đã tung loạt ảnh với tạo hình tóc lượn sóng retro đầy mãn nhãn.

Những ngày qua, dự án Nhân Sinh Lộ Dao do Lý Thấm và Trần Hiểu đóng chính đã chính thức lên sóng. Chính vì thế những chủ đề liên quan đến bộ phim luôn được công chúng bàn tán rôm rả.

Theo đó, chủ đề được bàn tán nhiều nhất là tạo hình của Lý Thấm đã nhận về không ít ‘gạch đá’ của khán giả. Cụ thể, Lý Thấm vào vai một thôn nữ thuần khiết tên Xảo Trân. Tạo hình của cô đen nhẻm, xấu xí của Lý Thấm bị chê là xa rời thực tế.

Sau màn bị chê tơi tả vì tạo hình trong Nhân Sinh Lộ Dao, Lý Thấm tung ảnh tóc lượn sóng retro đầy mãn nhãn - Ảnh 1

Netizen cho rằng tổ hóa trang của phim đang có sự hiểu sai về người nông thôn. Trên thực tế, người dân nông thôn tuy đen nhưng làn da lại hồng hào, khỏe mạnh. Nét hóa trang của Lý Thấm trông đen bẩn, không khỏe mạnh. Một số ý kiến nhấn mạnh cái quan trọng nhất của người nông thôn là dáng vẻ chất phác, hiền lành chứ không phải trông bẩn thỉu, khổ sở.

Sau màn bị chê tơi tả vì tạo hình trong Nhân Sinh Lộ Dao, Lý Thấm tung ảnh tóc lượn sóng retro đầy mãn nhãn - Ảnh 2Sau màn bị chê tơi tả vì tạo hình trong Nhân Sinh Lộ Dao, Lý Thấm tung ảnh tóc lượn sóng retro đầy mãn nhãn - Ảnh 3

Mặc lời khen chê của khán giả, mới đây, Lý Thấm đã tung loạt ảnh với tạo hình tóc lượn sóng đậm chất retro. Đáng chú ý là nhan sắc xinh đẹp rạng ngời cùng làn da trắng sáng, mịn màng khiến dân tình u mê. Nhiều khán giả còn trêu đùa đây đích thị là Xảo Trân phiên bản đã ‘rửa phèn’.

Sau màn bị chê tơi tả vì tạo hình trong Nhân Sinh Lộ Dao, Lý Thấm tung ảnh tóc lượn sóng retro đầy mãn nhãn - Ảnh 4Sau màn bị chê tơi tả vì tạo hình trong Nhân Sinh Lộ Dao, Lý Thấm tung ảnh tóc lượn sóng retro đầy mãn nhãn - Ảnh 5Sau màn bị chê tơi tả vì tạo hình trong Nhân Sinh Lộ Dao, Lý Thấm tung ảnh tóc lượn sóng retro đầy mãn nhãn - Ảnh 6

Sau màn bị chê tơi tả vì tạo hình trong Nhân Sinh Lộ Dao, Lý Thấm tung ảnh tóc lượn sóng retro đầy mãn nhãn - Ảnh 7

Được biết, Lý Thấm được đánh giá là mỹ nhân có sắc, có tài, cân được đa dạng loại vai, diễn xuất sinh động. Tuy nhiên, vận may dường như chưa nở nụ cười với nữ diễn viên sinh năm 1990 bởi đến thời điểm này, cô chưa có một vai chính nào thực sự đại bạo trong sự nghiệp.

 

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