Sau màn bị chê tơi tả vì tạo hình trong Nhân Sinh Lộ Dao, Lý Thấm tung ảnh tóc lượn sóng retro đầy mãn nhãn

Những ngày qua, dự án Nhân Sinh Lộ Dao do Lý Thấm và Trần Hiểu đóng chính đã chính thức lên sóng. Chính vì thế những chủ đề liên quan đến bộ phim luôn được công chúng bàn tán rôm rả.

Theo đó, chủ đề được bàn tán nhiều nhất là tạo hình của Lý Thấm đã nhận về không ít ‘gạch đá’ của khán giả. Cụ thể, Lý Thấm vào vai một thôn nữ thuần khiết tên Xảo Trân. Tạo hình của cô đen nhẻm, xấu xí của Lý Thấm bị chê là xa rời thực tế.