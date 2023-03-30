Trong phim, Lý Thấm vào vai cô thôn nữ Lưu Xảo Trân, đem lòng yêu mến nam chính Cao Gia Lâm (do Trần Hiểu đóng). Để vào vai thôn nữ, Lý Thấm bôi đen da mặt, ăn mặc giản dị. Song, khán giả nhận xét hàm răng sứ trắng bóng khiến tạo hình của cô thiếu tự nhiên.

Mới đây, trang Sohu đưa tin, bộ phim Con đường nhân sinh do Lý Thấm , Trần Hiểu , Trương Gia Nghê lên sóng trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV1. Dự án nhận nhiều đánh giá tiêu cực về nội dung, diễn xuất, đặc biệt tạo hình không phù hợp với thời đại của dàn diễn viên.

Con đường nhân sinh lấy bối cảnh những năm 1980, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, vật tư được phân phát theo từng tấm phiếu, việc các nhân vật răng trắng môi hồng không phù hợp với thời đại này. Bên cạnh đó, bộ phim còn chứa nhiều tình tiết gây tranh cãi như Cao Gia Lâm quăng xe đạp tới mức hỏng luôn bánh đằng trước.

Sohu bình luận vào thời đại đó, chiếc xe đạp được coi là tài sản quý giá, là món hồi môn có giá trị nhưng một chàng trai quê như Cao Gia Lâm lại không nâng niu trân trọng, có thể thấy, diễn viên không hiểu về bối cảnh của nhân vật mà mình đang thể hiện.

Tương tự, Lý Thấm sử dụng máy kéo của thôn để đuổi theo Cao Gia Lâm trên đường tới trường bị coi là chi tiết thiếu hợp lý. Những năm đó, máy kéo là công cụ quan trọng, mỗi lít dầu đều được tiết kiệm nhưng biên kịch lại để nữ chính sử dụng để theo đuổi chàng trai trong mộng. Ngoài ra, diễn xuất của Lý Thấm bị đánh giá không thu hút, tràn đầy cảm giác "diễn". Trong khi đó, nhân vật của Trần Hiểu cũng không được lòng khán giả.

Con đường nhân sinh hiện tại đang được phát sóng trên khung giờ vàng của CCTV. Phim là câu chuyện về những người trẻ đứng trước tương lai đầy tò mò, là hành trình không khuất phục trước những khó khăn, thử thách của số phận.

Sống tại vùng quê nghèo khó, các nhân vật như Gia Lâm (Trần Hiểu), Xảo Trân (Lý Thấm) quyết tâm đi học để thay đổi nghịch cảnh. Trên hành trình này, có đôi lúc họ gần như gục ngã vì biến cố liên tục ập đến.