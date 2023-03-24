Vương Hạc Đệ bị hotgirl mạng quấy rối: Đút lót tiền, giả làm nhân viên khách sạn để vào xe riêng

Cư dân mạng Trung Quốc bức xúc trước hành vi xâm phạm quyền riêng tư của hot girl, người mẫu Trúc Thiên Thiên với nam diễn viên Vương Hạc Đệ.

Trong năm 2022, danh tiếng của Vương Hạc Đệ đã bước lên tầm cao mới nhờ thành công vang dội của Thương Lan Quyết. Với hình ảnh chàng "ma tôn" lạnh lùng, gương mặt không góc chết, Vương Hạc Đệ gây sốt trên diện rộng. Đồng thời anh cũng nhanh tay dẫn đầu bảng xếp hạng diễn viên hút người hâm mộ nhất. Chỉ trong thời gian ngắn, Vương Hạc Đệ có thêm 3,22 triệu người theo dõi trên Weibo cá nhân. Mỗi lần "tôn thượng" xuất hiện trong các sự kiện công khai là một lần anh leo lên bảng hotsearch, nếu không phải vì vẻ điển trai cực phẩm thì cũng là những biểu cảm hài hước khác người. Bên cạnh đó, Vương Hạc Đệ không tránh khỏi việc bị quấy rối và làm phiền bởi "fan cuồng".

Mới đây, trang QQ đưa tin dư luận Trung Quốc bức xúc trước hành vi xâm phạm quyền riêng tư của hot girl, người mẫu Trúc Thiên Thiên với nam diễn viên Vương Hạc Đệ. Trúc Thiên Thiên đã lên xe hơi riêng của ngôi sao Thương lan quyết để tặng hoa và chụp ảnh khi chưa được cho phép.

Cụ thể, quản lý Vương Hạc Đệ cho biết xe và người của khách sạn tự ý đưa nam diễn viên rời phim trường. Họ thậm chí còn không nói cho nhân viên của Vương Hạc Đệ biết về nơi nghỉ ngơi của nam diễn viên. Mọi việc được thực hiện để Trúc Thiên Thiên dễ dàng tiếp cận Vương Hạc Đệ. Trúc Thiên Thiên móc nối, đút lót tiền cho khách sạn - nơi Vương Hạc Đệ lưu trú trong quá trình quay phim Dĩ ái vi doanh - để giả danh thành nhân viên, trót lọt thực hiện hành vi lên xe riêng. Theo phía Vương Hạc Đệ, sau khi xảy ra vụ việc, tài tử 25 tuổi lập tức rời khỏi hiện trường. Hành vi tiếp tay cho "fan cuồng" của khách sạn cũng như cách theo đuổi thần tượng mù quáng của Trúc Thiên Thiên gây phẫn nộ cho phía Vương Hạc Đệ và công chúng. Tại giới giải trí Trung Quốc, việc nghệ sĩ nam gặp gỡ người khác giới trong không gian riêng tư như xe hơi được đánh giá nhạy cảm, có thể gây ra tin đồn tiêu cực ảnh hưởng đến danh tiếng. Hiện, Trúc Thiên Thiên bị dân mạng công kích và tẩy chay dữ dội. Trúc Thiên Thiên tốt nghiệp Đại học Thiên Tân. Cô là người mẫu, hot girl có hàng chục nghìn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc.

Xui xẻo như Vương Hạc Đệ: Liên tiếp bị các nàng hot girl quấy rối xâm phậm quyền riêng tư Có fan đông đảo là điều tuyệt vời mà bất cứ ngôi sao nào cũng mong muốn nhưng Vương Hạc Đệ có lẽ không được may mắn đến như vậy.

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