Bắt gặp Trần Kiều Ân và Minh Đạo 'hẹn hò' tại nhà hàng, liệu có sự hợp tác sắp tới chăng?

Sao quốc tế 15/04/2023 19:30

Trần Kiều Ân và Minh Đạo là cặp đôi đã từng khiến dân tình ngưỡng mộ và "đẩy thuyền " khắp châu Á sau bộ phim Hoàng Tử Ếch vào năm 2005. Cả hai diễn viên vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp cho đến hiện tại.

Mới đây, truyền thông Trung đã bắt gặp Minh Đạo, Trần Kiều Ân, Từ Chính Khê,…cùng đi ăn tối. Sau buổi họp mặt với bạn bè, có thể thấy, Minh Đạo Trần Kiều Ân đã tỏ ra vô cùng lưu luyến. Minh Đạo vòng tay ôm vai Trần Kiều Ân, cô cũng khoác eo người bạn của mình. Sau đó, Minh Đạo tiễn Trần Kiều Ân lên xe, cả hai trông vô cùng tự nhiên, thân thiết.

Bắt gặp Trần Kiều Ân và Minh Đạo 'hẹn hò' tại nhà hàng, liệu có sự hợp tác sắp tới chăng? - Ảnh 1Bắt gặp Trần Kiều Ân và Minh Đạo 'hẹn hò' tại nhà hàng, liệu có sự hợp tác sắp tới chăng? - Ảnh 2

Cuộc gặp gỡ này lại khiến khán giả xuyến xao nhớ về lần hợp tác đình đám của hai người trong bộ phim Hoàng Tử Ếch 18 năm trước. 

Việc hai diễn viên vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp sau gần hai thập kỉ đã khiến khán giả, đặc biệt là fan của cặp đôi này không khỏi vui mừng.

Bắt gặp Trần Kiều Ân và Minh Đạo 'hẹn hò' tại nhà hàng, liệu có sự hợp tác sắp tới chăng? - Ảnh 3Bắt gặp Trần Kiều Ân và Minh Đạo 'hẹn hò' tại nhà hàng, liệu có sự hợp tác sắp tới chăng? - Ảnh 4

Trước đó, cả hai cũng từng chia sẻ những bức ảnh chụp cùng nhau trên trang cá nhân. Mối quan hệ bạn bè thân thiết được duy trì suốt nhiều năm giữa “cặp đôi bất hủ” của dòng phim thần tượng Đài Loan những năm 2000 đã khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Những hình ảnh này ngay lập tức đã leo lên vị trí thứ nhất hotsearch Bảng giải trí Weibo, cho thấy sức hút không nhỏ của cặp đôi dù đã nhiều năm trôi qua.

Bắt gặp Trần Kiều Ân và Minh Đạo 'hẹn hò' tại nhà hàng, liệu có sự hợp tác sắp tới chăng? - Ảnh 5

Đến nay, Minh Đạo và Trần Kiều Ân đã có 18 năm tình bạn. Trần Kiều Ân kết hôn với thiếu gia người Malaysia vào tháng 3/2022. Trong khi, Minh Đạo có cuộc hôn nhân kín đáo với cựu ca sĩ Vương Đình Huyên.

Về sự nghiệp, sau kết hôn, Trần Kiều Ân đã tạm dừng đóng phim, còn Minh Đạo đang chật vật vực dậy tên tuổi.

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