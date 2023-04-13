Dàn diễn viên chính “Tiếu ngạo giang hồ” sau 10 năm (2013-2023): Hoắc Kiến Hoa, Trần Kiều Ân ngày ấy bây giờ ra sao?

Sao quốc tế 13/04/2023 19:29

“Tiếu ngạo giang hồ” bản 2013 là một trong những bộ phim kiến hiệp nổi tiếng của màn ảnh xứ Trung. Sau 10 năm lên sóng, cuộc sống của dàn diễn viên cũng có khá nhiều đổi thay.

Bộ phim “Tiếu ngạo giang hồ” bản làm lại năm 2013 từng gây ra không ít tranh cãi, bàn tán khi lên sóng vì không như chờ đợi và kỳ vọng của khán giả. Thế nhưng bộ phim này lại vô cùng nổi tiếng ‘hót hòn họt’ khi quy tụ toàn dàn sao đình đám một thời làm mưa làm gió trên màn ảnh Hoa ngữ như: Hoắc Kiến Hoa, Trần Kiều Ân, Viên San San, Trần Hiểu, Dương Dung, Huỳnh Văn Hào, Hắc Tử, v.v.

10 năm đã trôi qua, cuộc sống của mỗi người mỗi khác, hãy cùng tìm hiểu xem nam chính Hoắc Kiến Hoa và nữ chính Trần Kiều Ân được yêu miến một thời ngày ấy bây giờ ra sao nhé. 

Dàn diễn viên chính “Tiếu ngạo giang hồ” sau 10 năm (2013-2023): Hoắc Kiến Hoa, Trần Kiều Ân ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 1
Hoắc Kiến Hoa vai Lệnh Hồ Xung và Trần Kiều Ân vai Đông Phương Bất Bại trong bộ phim “Tiếu ngạo giang hồ” (2013). Ảnh: Internet

Hoắc Kiến Hoa

Hoắc Kiến Hoa là nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng người Đài Loan, quyết định lập nghiệp tại Trung Quốc. Anh bước vào làng giải trí với vai chính đầu tiên trong phim “Hái Sao” năm 2002 rồi nhanh chóng gây được ấn tượng với khán giả và người hâm mộ vì vẻ điển trai kèm tài năng diễn xuất của mình. Chàng trai vừa có tài vừa có sắc này đã sở hữu hàng chục bài hát, gần 50 bộ phim và nhiều giải thưởng danh giá khác trong ‘gia tài’ sự nghiệp của mình.

Những bộ phim cuốn hút, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và làm nên thành công một thời của anh có thể kể đến như: “Âm thanh của sắc màu” (2006), “Tiên kiếm kỳ hiệp 3 (2009), “Quái hiệp Nhất Chi Mai” (2010), “Khuynh thế hoàng phi” (2011), “Tiếu ngạo giang hồ” (2013), “Kim Ngọc lương duyên” (2014), “Hoa Thiên Cốt” (2015), “Hãy nhắm mắt khi anh đến” (2015), “28 tuồi vị thành niên” (2016), “Nữ Y Minh Phi Truyện” (2016), “Hậu cung như ý truyện” (2018), “Trúc mộng tình duyên” (2019), v.v.

Dàn diễn viên chính “Tiếu ngạo giang hồ” sau 10 năm (2013-2023): Hoắc Kiến Hoa, Trần Kiều Ân ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 2
Hậu ly hôn, Hoắc Kiến Hoa lựa chọn ở ẩn chăm sóc con gái. Ảnh: Internet

Hậu ly hôn với Lâm Tâm Như, anh không còn tạo được dấu ấn gì mới trong sự nghiệp, lại vướng quá nhiều thị phi trong hôn nhân nên cũng dần trở thành cái tên mờ nhạt với khán giả, nam diễn viên “Tiếu ngạo giang hồ” đã lựa chọn ở ẩn để chăm sóc cho gia đình.

Dàn diễn viên chính “Tiếu ngạo giang hồ” sau 10 năm (2013-2023): Hoắc Kiến Hoa, Trần Kiều Ân ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 3
Hoắc Kiến Hoa xuất hiện cùng Lâm Tâm Như vào đầu năm nay với diện mạo mới. Ảnh chụp màn hình Sina

 

Dàn diễn viên chính “Tiếu ngạo giang hồ” sau 10 năm (2013-2023): Hoắc Kiến Hoa, Trần Kiều Ân ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 4
Loạt ảnh, video của Hoắc Kiến Hoa thời trẻ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Ảnh WEIBO

Trong hình ảnh mới nhất gần đây của anh được chia sẻ trên mạng xã hội, nam diễn viên để lộ vóc dáng có phần tròn trịa bên cạnh Lâm tâm Như đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cộng đồng mạng trong đầu năm nay. Có người nhận xét ngoại hình của anh có chút tròn trịa, “phát tướng”, nhưng cũng có người cho rằng ông bố một con Hoắc Kiến Hoa vẫn điển trai lịch lãm ở tuổi U50.

Trần Kiều Ân

Trần Kiều Ân cũng là một nữ ca sĩ, diễn viên Đài Loan. Cô từng là đồng trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ Đài Loan 7 Flowers. “Nữ hoàng phim thần tượng” Trần Kiều Ân cũng không kém cạnh bạn diễn Hoắc Kiến Hoa là mấy, cô sở hữu nét đẹp thanh thoát, quý phái và ghi tên mình vào hàng loạt bộ phim thần tượng như: “Hoàng Tử Ếch” (2005), “Định mệnh anh yêu em” (2008), “Giai kỳ như mộng” (2010), “Đẳng cấp quý cô” (2012), “Nữ nhân của vua” (2013), “Tiếu ngạo giang hồ” (2013), “Vẫn cứ thích em” (2015), “Cẩm Tú duyên Hoa lệ mạo hiểm” (2015), “Lấy chồng sống qua ngày” (2015), “Từ bỏ em, giữ chặt em” (2016), “Ma thổi đèn: Tinh Tuyệt cổ thành” (2016), “Độc Cô hoàng hậu” (2019), “Chí khí bay cao” (2021), “Gặp em cô gái rực rỡ” (2022), v.v. 

Cuộc sống của Trần Kiều Ân hiện tại khá hạnh phúc. Ngày 24/1 vừa qua, trang 163 đưa tin Trần Kiều Ân đón tết tại Malaysia và vui vẻ khi lần đầu ra mắt nhà chồng. 

Dàn diễn viên chính “Tiếu ngạo giang hồ” sau 10 năm (2013-2023): Hoắc Kiến Hoa, Trần Kiều Ân ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 5
Trần Kiều Ân rạng rỡ đón tết 2023 tại Malaysia. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên “Tiếu ngạo giang hồ” chia sẻ lần đầu tiên ăn Tết ở Malaysia, do không quen khí hậu nên cô thường xuyên bị sưng phù mặt. Để đảm bảo sự riêng tư, Trần Kiều Ân không mang theo trợ lý nên không có người giúp trang điểm, làm tóc. Cô không tự tin với kiểu tóc mới nhưng ông xã Alan Tăng Vỹ Xương liên tục khen vợ đáng yêu, hợp với không khí ngày Tết.

Dàn diễn viên chính “Tiếu ngạo giang hồ” sau 10 năm (2013-2023): Hoắc Kiến Hoa, Trần Kiều Ân ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 6
Trần Kiều Ân hạnh phúc vì được chồng yêu, chồng chiều. Ảnh: Internet

Ngoài ra, Trần Kiều Ân thích thú với ẩm thực Malaysia như món gỏi cá. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi cảm thấy bầu không khí Tết âm lịch của Malaysia rất nồng đậm. Đâu đâu cũng là màu sắc rực rỡ náo nhiệt. Khí hậu rất ấm áp, con người cũng rất ấm áp. Cảm ơn Malaysia đã chào đón tôi".

Động thái gây chú ý của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa sau 'năm lần bảy lượt' bị đồn ly hôn

Động thái gây chú ý của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa sau 'năm lần bảy lượt' bị đồn ly hôn

Chuyện tình từ bạn thân đến vợ chồng của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như trước giờ luôn thu hút sự chú ý của công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   sao quốc tế sao Hoa ngữ phim Hoa ngữ Hoắc Kiến Hoa Trần Kiều Ân Hoắc Kiến Hoa Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa Tiếu ngạo giang hồ Trần Kiều Ân Tiếu ngạo giang hồ

TIN LIÊN QUAN

Động thái gây chú ý của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa sau 'năm lần bảy lượt' bị đồn ly hôn

Động thái gây chú ý của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa sau 'năm lần bảy lượt' bị đồn ly hôn

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa tiếp tục bị đồn ly hôn

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa tiếp tục bị đồn ly hôn

Hoắc Kiến Hoa sắp comeback màn ảnh nhỏ cùng Lưu Diệc Phi trong Hoa Hồng Cố Sự

Hoắc Kiến Hoa sắp comeback màn ảnh nhỏ cùng Lưu Diệc Phi trong Hoa Hồng Cố Sự

Hoắc Kiến Hoa thừa nhận 'gặm nhấm tình đơn phương' 10 năm mới dám tỏ tình Lâm Tâm Như vì lý do không ngờ

Hoắc Kiến Hoa thừa nhận 'gặm nhấm tình đơn phương' 10 năm mới dám tỏ tình Lâm Tâm Như vì lý do không ngờ

Bộ phim khiến Châu Tấn bỏ tiền tỷ mua lại 180 bộ đồ, khiến Lâm Tâm Như 'mắng' Hoắc Kiến Hoa?

Bộ phim khiến Châu Tấn bỏ tiền tỷ mua lại 180 bộ đồ, khiến Lâm Tâm Như 'mắng' Hoắc Kiến Hoa?

Copycat Killer: Diễn xuất của Lâm Tâm Như khiến netizen Trung Quốc thất vọng tràn trề

Copycat Killer: Diễn xuất của Lâm Tâm Như khiến netizen Trung Quốc thất vọng tràn trề

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 37 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê