10 năm đã trôi qua, cuộc sống của mỗi người mỗi khác, hãy cùng tìm hiểu xem nam chính Hoắc Kiến Hoa và nữ chính Trần Kiều Ân được yêu miến một thời ngày ấy bây giờ ra sao nhé.

Bộ phim “Tiếu ngạo giang hồ” bản làm lại năm 2013 từng gây ra không ít tranh cãi, bàn tán khi lên sóng vì không như chờ đợi và kỳ vọng của khán giả. Thế nhưng bộ phim này lại vô cùng nổi tiếng ‘hót hòn họt’ khi quy tụ toàn dàn sao đình đám một thời làm mưa làm gió trên màn ảnh Hoa ngữ như: Hoắc Kiến Hoa, Trần Kiều Ân, Viên San San, Trần Hiểu, Dương Dung, Huỳnh Văn Hào, Hắc Tử, v.v.

Hoắc Kiến Hoa là nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng người Đài Loan, quyết định lập nghiệp tại Trung Quốc. Anh bước vào làng giải trí với vai chính đầu tiên trong phim “Hái Sao” năm 2002 rồi nhanh chóng gây được ấn tượng với khán giả và người hâm mộ vì vẻ điển trai kèm tài năng diễn xuất của mình. Chàng trai vừa có tài vừa có sắc này đã sở hữu hàng chục bài hát, gần 50 bộ phim và nhiều giải thưởng danh giá khác trong ‘gia tài’ sự nghiệp của mình.

Những bộ phim cuốn hút, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và làm nên thành công một thời của anh có thể kể đến như: “Âm thanh của sắc màu” (2006), “Tiên kiếm kỳ hiệp 3 (2009), “Quái hiệp Nhất Chi Mai” (2010), “Khuynh thế hoàng phi” (2011), “Tiếu ngạo giang hồ” (2013), “Kim Ngọc lương duyên” (2014), “Hoa Thiên Cốt” (2015), “Hãy nhắm mắt khi anh đến” (2015), “28 tuồi vị thành niên” (2016), “Nữ Y Minh Phi Truyện” (2016), “Hậu cung như ý truyện” (2018), “Trúc mộng tình duyên” (2019), v.v.

Hậu ly hôn, Hoắc Kiến Hoa lựa chọn ở ẩn chăm sóc con gái. Ảnh: Internet

Hậu ly hôn với Lâm Tâm Như, anh không còn tạo được dấu ấn gì mới trong sự nghiệp, lại vướng quá nhiều thị phi trong hôn nhân nên cũng dần trở thành cái tên mờ nhạt với khán giả, nam diễn viên “Tiếu ngạo giang hồ” đã lựa chọn ở ẩn để chăm sóc cho gia đình.

Hoắc Kiến Hoa xuất hiện cùng Lâm Tâm Như vào đầu năm nay với diện mạo mới. Ảnh chụp màn hình Sina

Loạt ảnh, video của Hoắc Kiến Hoa thời trẻ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Ảnh WEIBO

Trong hình ảnh mới nhất gần đây của anh được chia sẻ trên mạng xã hội, nam diễn viên để lộ vóc dáng có phần tròn trịa bên cạnh Lâm tâm Như đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cộng đồng mạng trong đầu năm nay. Có người nhận xét ngoại hình của anh có chút tròn trịa, “phát tướng”, nhưng cũng có người cho rằng ông bố một con Hoắc Kiến Hoa vẫn điển trai lịch lãm ở tuổi U50.

Trần Kiều Ân

Trần Kiều Ân cũng là một nữ ca sĩ, diễn viên Đài Loan. Cô từng là đồng trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ Đài Loan 7 Flowers. “Nữ hoàng phim thần tượng” Trần Kiều Ân cũng không kém cạnh bạn diễn Hoắc Kiến Hoa là mấy, cô sở hữu nét đẹp thanh thoát, quý phái và ghi tên mình vào hàng loạt bộ phim thần tượng như: “Hoàng Tử Ếch” (2005), “Định mệnh anh yêu em” (2008), “Giai kỳ như mộng” (2010), “Đẳng cấp quý cô” (2012), “Nữ nhân của vua” (2013), “Tiếu ngạo giang hồ” (2013), “Vẫn cứ thích em” (2015), “Cẩm Tú duyên Hoa lệ mạo hiểm” (2015), “Lấy chồng sống qua ngày” (2015), “Từ bỏ em, giữ chặt em” (2016), “Ma thổi đèn: Tinh Tuyệt cổ thành” (2016), “Độc Cô hoàng hậu” (2019), “Chí khí bay cao” (2021), “Gặp em cô gái rực rỡ” (2022), v.v.

Cuộc sống của Trần Kiều Ân hiện tại khá hạnh phúc. Ngày 24/1 vừa qua, trang 163 đưa tin Trần Kiều Ân đón tết tại Malaysia và vui vẻ khi lần đầu ra mắt nhà chồng.

Trần Kiều Ân rạng rỡ đón tết 2023 tại Malaysia. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên “Tiếu ngạo giang hồ” chia sẻ lần đầu tiên ăn Tết ở Malaysia, do không quen khí hậu nên cô thường xuyên bị sưng phù mặt. Để đảm bảo sự riêng tư, Trần Kiều Ân không mang theo trợ lý nên không có người giúp trang điểm, làm tóc. Cô không tự tin với kiểu tóc mới nhưng ông xã Alan Tăng Vỹ Xương liên tục khen vợ đáng yêu, hợp với không khí ngày Tết.

Trần Kiều Ân hạnh phúc vì được chồng yêu, chồng chiều. Ảnh: Internet

Ngoài ra, Trần Kiều Ân thích thú với ẩm thực Malaysia như món gỏi cá. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi cảm thấy bầu không khí Tết âm lịch của Malaysia rất nồng đậm. Đâu đâu cũng là màu sắc rực rỡ náo nhiệt. Khí hậu rất ấm áp, con người cũng rất ấm áp. Cảm ơn Malaysia đã chào đón tôi".