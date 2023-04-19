'Mỹ nhân gốc Việt' Cung Lệ Đề bật khóc nức nở, tiết lộ về cuộc sống hôn nhân với chồng trẻ kém 12 tuổi

Mới đây, Chung Lệ Đề khiến khán giả bất ngờ khi cô vừa thưởng thức món tôm cay vừa rơi nước mắt. Đồng thời, cô cũng tiết lộ về cuộc hôn với chồng trẻ.

Chung Lệ Đề khiến khán giả bất ngờ khi cô vừa thưởng thức món tôm cay vừa rơi nước mắt. Nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Chung Lệ Đề, mọi người đều cho rằng cô vì quá ấm ức khi thấy cuộc hôn với chồng trẻ trục trặc. Tuy nhiên, Chung Lệ Đề đứng ra thanh minh cho chồng, cho biết suốt nhiều năm qua anh bị một số cư dân mạng mắng không ngừng vì những tin đồn thất thiệt và xin mọi người ngừng chỉ trích họ. Hiện tại, cả hai đang là vợ chồng hạnh phúc, không bon chen với thế giới bên ngoài.

Trước đó vào ngày 17/4, một blogger giải trí đã mang khiến cư dân mạng xôn xao khi đăng bài viết về hôn nhân của Chung Lệ Đề và chồng trẻ chỉ là trên danh nghĩa. Theo bài viết cho biết, Chung Lệ Đề nhiều lần phát hiện chồng trẻ ngoại tình nhưng vẫn cam chịu và bỏ qua.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Trương Luân Thạc vẫn "ngựa quen đường cũ" dù được Chung Lệ Đề tha thứ hết lần này đến lần khác. Thậm chí anh còn công khai ngoại tình tại nhà khi hơn một lần bị Chung Lệ Đề bắt gặp trên giường. Có thể thấy rằng Trương Luân Thạc hoàn toàn không quan tâm đến những việc làm xấu xa của mình chứ đừng nói đến cảm xúc của vợ. Chung Lệ Đề sinh năm 1970, là diễn viên nổi tiếng gợi cảm ở châu Á. Những bộ phim nổi bật của cô có Mẹ kế, Thiên long bát bộ, Vua phá hoại. Nữ diễn viên kết hôn với tài tử kém 12 tuổi Trương Luân Thạc vào năm 2017. Từ thời điểm công khai hẹn hò vào năm 2015, mối quan hệ của họ đã chịu sự gièm pha trong dư luận. Chung Lệ Đề trải qua ba đời chồng và có ba con gái, còn Trương Luân Thạc là trai tân. Sau 6 năm về chung nhà, cả hai vẫn gắn bó, dù cuộc sống hôn nhân không ít lần xuất hiện tranh cãi, xung đột và áp lực sinh con.

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