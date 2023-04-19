Quá khứ của nam nghệ sĩ người Mỹ gốc Hàn liên quan đến hành vi quấy rối tình dục đã được đưa ra ánh sáng sau khi anh đảm nhiệm vai diễn trong bộ phim truyền hình của Netflix đang phổ biến hiện nay.

Theo thông tin từ NBC News, cõi mạng đang dậy sóng trước những phát ngôn của David Choe (46 tuổi) trong một tập podcast vào năm 2014, khi anh tự xưng mình là một “kẻ hiếp dâm thành công”.

Cụ thể, trong chương trình này, David Choe đã không ngần ngại miêu tả chi tiết việc anh đã thực hiện hành vi quấy rối tình dục trước mặt một nhân viên trị liệu và sau đó ép buộc cô phải quan hệ tình dục với mình sau khi bị từ chối.

Khi các thành viên khác trong chương trình hỏi: “Anh tự gọi mình là một kẻ hiếp dâm thành công phải không?” thì anh chỉ cười và khẳng định: “Đúng vậy”.

David Choe bác bỏ những tin đồn liên quan đến hành vi quấy rối tình dục. Ảnh: Netflix

Sau khi tập podcast này bị phát tán và nhận nhiều chỉ trích từ cư dân mạng, David Choe đã nhanh chóng bác bỏ vụ việc và nói rằng đó không phải sự thật: 'Tôi chưa từng hiếp dâm ai cả. Câu chuyện về nhân viên trị liệu chỉ là hư cấu của tôi. Nếu tôi đã phạm tội, thì đó là do tôi kể chuyện dở”.

Cho đến mới đây, những phát ngôn gây tranh cãi trên một lần nữa được chia sẻ trên mạng xã hội ngay sau khi David Choe đảm nhận vai diễn phụ Issac trong bộ phim truyền hình đình đám của Netflix mang tên "Beef".

Theo thông tin từ BBC, tập podcast này đã được đưa về chế độ riêng tư do vấn đề bản quyền.

Còn thông tin từ Variety - một phương tiện truyền thông chuyên môn về giải trí tại Hoa Kỳ cho biết, họ đã liên lạc với nhà sản xuất của "Beef", Netflix và đạo diễn để hỏi về vấn đề này, nhưng không nhận được câu trả lời.

Bộ phim Beef trên Netflix. Ảnh: Netflix

David Choe được biết đến là một nghệ sĩ đồ họa nổi tiếng người Mỹ gốc Hàn. Ông cũng nổi tiếng vì làm giàu bằng cách nhận cổ phiếu Facebook để đổi lấy việc vẽ tranh tường trong văn phòng đầu tiên của mạng xã hội này ở Thung lũng Silicon.

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