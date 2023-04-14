Celine Dion trở lại với âm nhạc sau thời gian dài chữa bệnh hiếm gặp

Sao quốc tế 14/04/2023 17:49

Sau thời gian dài chữa bệnh, Celine Dion quay trở lại đường đua âm nhạc với một bài hát trong phim Love Again.

Ngày 13/4, người từng 5 lần đoạt giải Grammy đã khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi tiết lộ ca khúc chủ đề trong bộ phim sắp ra mắt của cô, “Love Again.”

Bài hát là một bản ballad nhẹ nhàng do piano điều khiển, trong đó siêu sao nhạc pop truyền tải thông điệp về hy vọng sau một lần tan vỡ tình cảm.

“Bạn không cần phải tìm câu trả lời, chỉ cần tiếp tục cố gắng. Mặt trời sẽ mọc trở lại, bão tố sẽ lại qua đi. Đây không phải là kết thúc và bạn sẽ yêu một lần nữa”, ca sĩ Céline Dion cho biết.

Celine Dion trở lại với âm nhạc sau thời gian dài chữa bệnh hiếm gặp - Ảnh 1
Ca sĩ Céline Dion. Ảnh: Getty

Dion sẽ xuất hiện lần đầu trên màn ảnh rộng trong “Love Again ”, ra rạp vào ngày 5 tháng 5.

Bộ phim hài lãng mạn có sự tham gia của Priyanka Chopra trong vai một phụ nữ sử dụng việc nhắn tin như một cách để vượt qua sau cái chết của vị hôn phu. Cô lọt vào mắt xanh của một nhà báo New York (do Sam Heughan thủ vai) sau khi anh ta cho số điện thoại di động từng thuộc về người bạn đời quá cố của cô.

“Tôi đã rất vui khi làm bộ phim này. Và vinh dự được xuất hiện cùng các diễn viên xinh đẹp và tài năng Priyanka Chopra Jonas và Sam Heughan trong bộ phim điện ảnh đầu tiên của tôi. Đây là một món quà mà tôi sẽ trân trọng mãi mãi. Tôi nghĩ đó là một câu chuyện tuyệt vời và cảm động và tôi hy vọng rằng mọi người sẽ thích nó, cũng như những bài hát mới”.

“Love Again” là một trong năm bài hát mới của ca sĩ người Canada gốc Pháp trong nhạc phim.

Ngoài ra, trong phim còn có một số bản hit lớn nhất của cô ấy, bao gồm “It's All Coming Back To Me Now” và “That's The Way It Is.”

Ca khúc mới xuất hiện sau khi Dion thông báo vào tháng 12 rằng cô đã được chẩn đoán mắc hội chứng cứng người , một căn bệnh thần kinh hiếm gặp và không thể chữa khỏi.

Celine Dion trở lại với âm nhạc sau thời gian dài chữa bệnh hiếm gặp - Ảnh 2
Celine Dion và Sam Heughan trong một bức ảnh từ bộ phim Love Again. Ảnh: Hindustan Times

Trong một video xúc động được chia sẻ lên Instagram, nữ ca sĩ cho biết tình trạng sức khỏe buộc cô phải hoãn và hủy hàng loạt ngày diễn ở châu Âu đã bị dời lại trước đó do Covid-19.

 “Tôi có một đội ngũ bác sĩ tuyệt vời làm việc cùng để giúp tôi khỏe hơn. Và những đứa con yêu quý của tôi, những người đang ủng hộ tôi và cho tôi hy vọng”, cô nói

Hiện tại, “Love Again” sẽ xoa dịu những người hâm mộ vì việc Dion bị loại khỏi bảng xếp hạng “ 200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại ” gây tranh cãi của Rolling Stone.

Nhà thiết kế người Anh ‘Bà hoàng váy ngắn' Mary Quant qua đời

Nhà thiết kế người Anh ‘Bà hoàng váy ngắn' Mary Quant qua đời

Mary Quant, nhà thiết kế người Anh dẫn đầu xu hướng thời trang những năm 1960 và được mệnh danh là 'người tiên phong của váy ngắn', đã qua đời ở tuổi 93.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Céline Dion sao quốc tế

TIN LIÊN QUAN

Nhà thiết kế người Anh ‘Bà hoàng váy ngắn' Mary Quant qua đời

Nhà thiết kế người Anh ‘Bà hoàng váy ngắn' Mary Quant qua đời

Dùng tên em gái đăng ký kết hôn với chồng, hơn 20 năm mới bị phát hiện

Dùng tên em gái đăng ký kết hôn với chồng, hơn 20 năm mới bị phát hiện

Người đàn ông sống sót thần kỳ khi rơi tự do từ lầu 19 trong trạng thái say sỉn

Người đàn ông sống sót thần kỳ khi rơi tự do từ lầu 19 trong trạng thái say sỉn

Nữ chính "Chiếc lá cuốn bay" hóa nữ thần Songkran 2023, nhan sắc bừng sáng trên đường phố Siam

Nữ chính "Chiếc lá cuốn bay" hóa nữ thần Songkran 2023, nhan sắc bừng sáng trên đường phố Siam

Cảnh báo khả năng hô hấp của trẻ em trong đại dịch COVID-19 giảm đáng kể

Cảnh báo khả năng hô hấp của trẻ em trong đại dịch COVID-19 giảm đáng kể

Bạn có muốn thử chiếc xe bánh vuông sáng chế độc, lạ?

Bạn có muốn thử chiếc xe bánh vuông sáng chế độc, lạ?

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 35 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê