Bộ phim hài lãng mạn có sự tham gia của Priyanka Chopra trong vai một phụ nữ sử dụng việc nhắn tin như một cách để vượt qua sau cái chết của vị hôn phu. Cô lọt vào mắt xanh của một nhà báo New York (do Sam Heughan thủ vai) sau khi anh ta cho số điện thoại di động từng thuộc về người bạn đời quá cố của cô.

“Tôi đã rất vui khi làm bộ phim này. Và vinh dự được xuất hiện cùng các diễn viên xinh đẹp và tài năng Priyanka Chopra Jonas và Sam Heughan trong bộ phim điện ảnh đầu tiên của tôi. Đây là một món quà mà tôi sẽ trân trọng mãi mãi. Tôi nghĩ đó là một câu chuyện tuyệt vời và cảm động và tôi hy vọng rằng mọi người sẽ thích nó, cũng như những bài hát mới”.

“Love Again” là một trong năm bài hát mới của ca sĩ người Canada gốc Pháp trong nhạc phim.

Ngoài ra, trong phim còn có một số bản hit lớn nhất của cô ấy, bao gồm “It's All Coming Back To Me Now” và “That's The Way It Is.”

Ca khúc mới xuất hiện sau khi Dion thông báo vào tháng 12 rằng cô đã được chẩn đoán mắc hội chứng cứng người , một căn bệnh thần kinh hiếm gặp và không thể chữa khỏi.

Celine Dion và Sam Heughan trong một bức ảnh từ bộ phim Love Again. Ảnh: Hindustan Times

Trong một video xúc động được chia sẻ lên Instagram, nữ ca sĩ cho biết tình trạng sức khỏe buộc cô phải hoãn và hủy hàng loạt ngày diễn ở châu Âu đã bị dời lại trước đó do Covid-19.

“Tôi có một đội ngũ bác sĩ tuyệt vời làm việc cùng để giúp tôi khỏe hơn. Và những đứa con yêu quý của tôi, những người đang ủng hộ tôi và cho tôi hy vọng”, cô nói

Hiện tại, “Love Again” sẽ xoa dịu những người hâm mộ vì việc Dion bị loại khỏi bảng xếp hạng “ 200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại ” gây tranh cãi của Rolling Stone.