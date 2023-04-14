Cảnh báo khả năng hô hấp của trẻ em trong đại dịch COVID-19 giảm đáng kể

Thế giới 14/04/2023 10:24

Trong thời kỳ đại dịch, khả năng thực hiện các bài tập tim mạch, hô hấp ở trẻ em và thanh thiếu niên đã giảm mạnh.

Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng trong thời kỳ đại dịch COVID-19, hoạt động thể chất của trẻ em và thanh thiếu niên Hoa Kỳ giảm đáng kể, chỉ số khối cơ thể (BMI) tăng lên và hiệu suất tập luyện tim mạch, hô hấp giảm mạnh.

Theo kết quả nghiên cứu của Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia (CHOP) ở Hoa Kỳ, trẻ em và thanh thiếu niên cho thấy lượng oxy hấp thụ tối đa (VO₂ max), một chỉ số về khả năng hiếu khí, giảm đáng kể trong đại dịch COVID-19.

Cảnh báo khả năng hô hấp của trẻ em trong đại dịch COVID-19 giảm đáng kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy rằng lượng oxy hấp thụ cao nhất của trẻ em nữ và thanh thiếu niên giảm nhiều hơn đáng kể. Lượng oxy hấp thụ tối đa giảm từ 92% xuống 82% đối với trẻ em nữ và thanh thiếu niên, và từ 96% xuống 92% đối với trẻ em nam và thanh thiếu niên.

Lượng oxy hấp thụ tối đa là lượng oxy tối đa mà cơ thể có thể tiêu thụ trong quá trình tập luyện tương ứng với khả năng tập luyện của tim mạch và hô hấp.

Theo kết quả nghiên cứu, hoạt động thể chất (PA) của 43% trẻ em và thanh thiếu niên được nghiên cứu cũng giảm. Họ cũng có chỉ số khối cơ thể tổng thể (BMI) cao hơn và tỷ lệ trầm cảm và lo lắng cao hơn. Chỉ số khối cơ thể là cân nặng (kg) chia cho bình phương chiều cao (m).

Cảnh báo khả năng hô hấp của trẻ em trong đại dịch COVID-19 giảm đáng kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Julie Brothers, bác sĩ tim mạch của CHOP, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Những người tập thể dục nhịp điệu nhiều trước đại dịch có thành tích tập luyện tim mạch, hô hấp giảm sút nhiều nhất”.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 122 bệnh nhân từ 6 đến 22 tuổi về nghiệm pháp đo gắng sức tim mạch (CPET) tại Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia trước đại dịch COVID-19 (ngày 1/1/2019 đến ngày 13/3/2020) và trong thời gian xảy ra đại dịch (ngày 1/6/2020 đến ngày 7/5/2021).

Trong khi 81% bệnh nhân đã đi học và được hướng dẫn trực tiếp trước đại dịch, thì chỉ 9% được hướng dẫn trực tiếp trong thời gian xảy ra đại dịch. Một số lượng đáng kể cũng tham gia các lớp học từ xa (36%) hoặc kết hợp các lớp học trực tuyến và ngoại tuyến (12%) trong thời gian xảy ra đại dịch.

Cảnh báo khả năng hô hấp của trẻ em trong đại dịch COVID-19 giảm đáng kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu này cho thấy nhu cầu cấp thiết để phát triển các chiến lược y tế di động nhằm khuyến khích và cho phép hoạt động thể chất ở trẻ em và thanh thiếu niên khi các kỹ năng vận động của trẻ có thể bị hạn chế.

Kết quả của nghiên cứu này (Hiệu suất hoạt động của tim phổi ở trẻ em và thanh niên trước và trong đại dịch COVID-19) đã được công bố trên tạp chí Nhi khoa Tim mạch và được giới thiệu bởi MedicalXpress, một phương tiện truyền thông y tế và sức khỏe của Hoa Kỳ.

Theo Chosun Ilbo 

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