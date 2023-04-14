Suy giảm dân số lớn nhất trong lịch sử hậu Covid-19, Nhật Bản tránh được tổng dân số giảm mạnh nhờ lượng người nhập cư tăng

Thế giới 14/04/2023 09:53

Quốc gia này đang phải trải qua sự sụt giảm dân số tự nhiên hơn 700.000 người vào năm ngoái do hậu Covid-19.

Tại Nhật Bản, một quốc gia tiêu biểu có tỷ lệ sinh thấp, đã xảy ra tình trạng giảm dân số tự nhiên hơn 700.000 người vào năm ngoái. Điều này có nghĩa là số người chết nhiều hơn số người sinh và mức giảm tự nhiên năm ngoái là lớn nhất từ ​​​​trước đến nay. Tuy nhiên, khi số lượng người nhập cư, chẳng hạn như lao động nước ngoài, tăng lên đáng kể, tổng dân số của Nhật Bản giảm xuống chỉ còn khoảng 500.000 người.

Theo ước tính tổng dân số do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố vào ngày 12/4, số người chết năm ngoái là 1,53 triệu người, gấp 1,9 lần số ca sinh (799.000 người). Khi số người chết tăng lên do dịch Covid-19 trong bối cảnh tỷ lệ sinh thấp, gần hai trường hợp tử vong xảy ra trong khi có một người được sinh ra. Do đó, đã xảy ra sự sụt giảm dân số tự nhiên 731.000 người, mức giảm lớn nhất từ ​​​​trước đến nay (726.000 người) so với một năm trước.

Do sự suy giảm dân số tự nhiên kéo dài 16 năm kể từ năm 2007, tỷ lệ dân số già từ 65 tuổi trở lên đã lên tới 29% (36.236.000 người). Tổng tỷ suất sinh, chỉ số con mà một phụ nữ có khả năng sinh sản dự kiến ​​sẽ có trong đời, là 1,27 vào năm ngoái, mức thấp nhất từ ​​trước đến nay. Xem xét tỷ lệ tử vong sớm, dân số chỉ được duy trì khi tỷ lệ sinh là 2,1, nghĩa là dân số có thể giảm đi một nửa sau một thế hệ.

Suy giảm dân số lớn nhất trong lịch sử hậu Covid-19, Nhật Bản tránh được tổng dân số giảm mạnh nhờ lượng người nhập cư tăng - Ảnh 1

Một nhân viên nước ngoài (bên phải trong ảnh) làm việc tại một nhà hàng ở Tokyo, Nhật Bản. Do tỷ lệ sinh thấp, số lượng lao động nước ngoài ngày càng tăng. Ảnh: Chosun DB

Dấu hiệu hy vọng duy nhất là mức giảm dân số nói chung thấp hơn nhiều so với mức giảm tự nhiên do sự gia tăng số lượng lao động nước ngoài và những người nhập cư khác. Do hậu quả của sự suy giảm dân số tự nhiên, tổng dân số, bao gồm cả người nước ngoài, tính đến ngày 1 tháng 10 năm ngoái là 124,94 triệu người, giảm 556.000 người so với một năm trước. Đã giảm trong 12 năm kể từ năm 2011, nhưng mức giảm dân số nhỏ hơn khoảng 240.000 người so với mức giảm tự nhiên.

Điều làm giảm tốc độ giảm dân số là sự gia tăng nhanh chóng số lượng người nhập cư. Với lượng lao động nước ngoài tăng lên đáng kể, số lượng người đến vào năm ngoái (1.596.000 người) đã ghi nhận “sự gia tăng về mặt xã hội” vượt quá số lượng người rời đi (1.421.000 người) khi các hạn chế nhập cảnh vào nước này được dỡ bỏ.

Mặt khác, Hàn Quốc, nơi tình hình suy giảm dân số nghiêm trọng hơn Nhật Bản, lại không xuất hiện. Theo Cục thống kê quốc gia, tính đến năm 2021, số liệu thống kê mới nhất, Hàn Quốc cho thấy sự suy giảm xã hội với hơn 660 triệu người rời khỏi đất nước. Dân số giảm tự nhiên năm đó là 57.100 người, trong khi tổng dân số giảm bao gồm cả người nước ngoài lên đến 91.000 người.

Mức giảm tự nhiên năm ngoái là 123.800, gấp 2,2 lần so với năm trước. Năm ngoái, tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc là 0,78, chỉ bằng 61% của Nhật Bản. Trong số 38 quốc gia của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), đây là quốc gia duy nhất nằm trong phạm vi 0.

Theo Chosun Ilbo

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