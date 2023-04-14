Bắt gặp công chúa Aiko lần đầu đi dạo trong khuôn viên một trường Đại học với diện mạo gây chú ý

Thế giới 14/04/2023 09:31

Những hình ảnh hiếm hoi hiện tại gây bất ngờ của Aiko, nàng công chúa “cô đơn nhất thế giới” được chia sẻ.

Công chúa Aiko, con gái duy nhất của Hoàng đế Naruhito, lần đầu tiên được bắt gặp khi đi học. 

Công chúa Aiko vào đại học năm 2020, nhưng do dịch Covid-19, các lớp học được tổ chức theo hình thức trực tuyến online từ đó cho đến nay. Vì vậy cô hầu như không thể đến trường.

Vào ngày 12/4, các phương tiện truyền thông Nhật Bản như Asahi Shimbun và NHK đều đưa tin cùng ngày rằng công chúa Aiko sẽ đến trường Đại học Gakushuin lần đầu tiên trong năm nay để tham gia các lớp học trực tiếp.

Bắt gặp công chúa Aiko lần đầu đi dạo trong khuôn viên một trường Đại học với diện mạo gây chú ý - Ảnh 1

Công chúa Aiko đi học tại Đại học Gakushuin, Tokyo, Nhật Bản vào ngày 12/4. Ảnh: Yonhap News

Trong những bức ảnh được công bố, công chúa Aiko xuất hiện với áo cánh họa tiết hoa và quần ống rộng màu be, cùng một chiếc túi màu đen. Cô cũng đeo các phụ kiện đi kèm như hoa tai ngọc trai và vòng cổ có chữ “A”.

Về điều này, FNN cho biết: "Có vẻ như công chúa đã chọn trang phục làm từ chất liệu thoải mái và chống nhăn để có thể tập trung học tập chuẩn bị cho những tiết học dài ngày".

Bắt gặp công chúa Aiko lần đầu đi dạo trong khuôn viên một trường Đại học với diện mạo gây chú ý - Ảnh 2
Công chúa Aiko đi học tại Đại học Gakushuin, Tokyo, Nhật Bản vào ngày 12/4. Ảnh: Yonhap News

Công chúa Aiko hiện đang là sinh viên năm cuối Khoa Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản thuộc Khoa Văn học, dự định đến trường để chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp của mình. 

Vào hôm mọi người nhìn thấy cô, Công chúa Aiko đã mỉm cười và nói với các phóng viên: "Tôi hy vọng sẽ học được điều gì đó tốt khi dành năm cuối đại học trong khuôn viên tươi xanh này”.

Bắt gặp công chúa Aiko lần đầu đi dạo trong khuôn viên một trường Đại học với diện mạo gây chú ý - Ảnh 3
Công chúa Aiko đời thường. Ảnh: Internet

Trước đó, Công chúa Aiko đã mượn vương miện từ cô của mình, cựu công chúa Sayako Kuroda, trong lễ trưởng thành vào năm 2021 và nhận được phản hồi tích cực tại Nhật Bản. Vào thời điểm đó, được biết cô đã có lời chia sẻ: “Người dân Nhật Bản đang gặp khó khăn về kinh tế do dịch Covid-19, tôi không thể làm vương miện cho mình từ tiền thuế của người dân được”.

Bắt gặp công chúa Aiko lần đầu đi dạo trong khuôn viên một trường Đại học với diện mạo gây chú ý - Ảnh 4
Công chúa Aiko đánh dấu tuổi trưởng thành với nghi lễ chính thức năm 2021. Ảnh: Internet

 

Bắt gặp công chúa Aiko lần đầu đi dạo trong khuôn viên một trường Đại học với diện mạo gây chú ý - Ảnh 5
Công chúa Aiko mượn vương miện từ người cô của mình để làm lễ trưởng thành vì tình hình dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Internet

Theo báo cáo được biết, chi phí trung bình từ 20 đến 30 triệu yên (khoảng 3,5 tỷ VND đến 5 tỷ VND) để làm một chiếc vương miện dùng cho các nghi lễ trưởng thành.

Theo Chosun Ilbo

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Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội công chúa Aiko

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