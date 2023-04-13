Độc lạ: Người đàn ông đi tàu mang theo ghế sofa di động trên lưng chỉ vì để thoải mái như ở nhà

Thế giới 13/04/2023 17:01

Được biết, có một người đàn ông mang theo ghế sofa di động loại một người ngồi khi đi tàu điện ngầm đang gây bão trên mạng xã hội.

Vào ngày 13/4, Nhật báo Chiết Giang của Trung Quốc đưa tin rằng một đoạn video quay cảnh một người đàn ông ngồi trên ghế sofa ở sảnh trong tàu điện ngầm đang gây sốt trên mạng xã hội ở Trung Quốc. 

Độc lạ: Người đàn ông đi tàu mang theo ghế sofa di động trên lưng chỉ vì để thoải mái như ở nhà - Ảnh 1
Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa di động trong tàu điện ngầm Trung Quốc. Ảnh chụp weibo

Người đàn ông được cho là sống ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, treo một sợi dây vào sau chiếc ghế sofa di động và cõng nó trên lưng rồi đi trên đường. Sau đó, khi lên tàu điện ngầm, anh tìm một chỗ ngồi thích hợp, đặt một chiếc ghế sofa và ngồi thoải mái trên đó. 

Một nhân viên tàu điện ngầm Trung Quốc giấu tên cho biết: "Kích thước của ghế sofa nhỏ hơn kích thước tối đa của đồ dùng cá nhân được phép mang lên tàu điện ngầm, vì vậy người đàn ông này có thể mang lên tàu".

Độc lạ: Người đàn ông đi tàu mang theo ghế sofa di động trên lưng chỉ vì để thoải mái như ở nhà - Ảnh 2

Người đàn ông treo một sợi dây vào sau chiếc ghế sofa di động và cõng nó trên lưng rồi đi trên đường. Ảnh chụp weibo

Mặt khác, khi đoạn video ghi lại cảnh này được tung lên mạng xã hội Trung Quốc, cư dân mạng đang đổ dồn sự chú ý vào người đàn ông này.

Theo Nhật báo Chiết Giang, cư dân mạng địa phương đang đưa ra nhiều phản ứng: "Thật thoải mái khi ngồi trên ghế sofa trong tàu điện ngầm, nhưng nó có nặng khi anh ấy cõng trên lưng không?" và “Nếu trong lúc tàu điện ngầm quá đông đúc thì không có chổ để đặt ghế sofa”.

Theo World Daily 

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