Nghi phạm giết người ném chiếc túi xa xỉ qua cửa kính ô tô khi bị cảnh sát đuổi bắt, ngỡ ngàng khi phát hiện thứ bên trong

Thế giới 13/04/2023 13:10

1 nghi phạm giết người cùng 3 đồng bọn ném chiếc túi xách sang trọng kèm vật lạ bên trong trong cuộc truy đuổi của cảnh sát đã bị bắt giữ.

Theo US Fox News vào ngày 11/4 (giờ địa phương), có một cuộc rượt đuổi ô tô của cảnh sát với 3 nghi phạm giết người kéo dài 2 giờ đồng hồ trên các con đường ở Los Angeles, California. Sau đó, đột nhiên họ ném một chiếc túi xách sang trọng ra khỏi cửa sổ ô tô.

Trong túi xách có một chú cún con còn sống bên trong, cảnh sát phát hiện được đã yêu cầu hỗ trợ. May mắn thay, chú cún con đã được các nhân viên của Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) giải cứu an toàn và được bàn giao cho một nơi trú ẩn động vật địa phương.

Nghi phạm giết người ném chiếc túi xa xỉ qua cửa kính ô tô khi bị cảnh sát đuổi bắt, ngỡ ngàng khi phát hiện thứ bên trong - Ảnh 1
Ảnh do Trung tâm bảo vệ động vật Los Angeles cung cấp

Chú cún con ước tính khoảng 8 tuần tuổi và được cảnh sát giải cứu an toàn mà không bị thương nặng. 3 nghi phạm gồm Gustavo Alvarez (27 tuổi), Lynette Moreno (27 tuổi) và Michelle Zamaudio (25 tuổi) đã ra khỏi xe trong cuộc rượt đuổi và tìm cách chạy trốn vào một khu dân cư nhưng cả 3 đều đã bị cảnh sát bắt giữ.

Alvarez bị truy nã vào ngày 26 tháng trước vì là nghi can trong vụ âm mưu giết người và cướp xe ở San Pedro, Los Angeles, và hai người giúp Alvarez trốn thoát cũng bị bắt và điều tra về tội đồng phạm.

Lý do tại sao họ ném chú cún con vào chiếc túi xách sang trọng trong cuộc rượt đuổi không được tiết lộ chi tiết, nhưng có vẻ là nhằm mục đích đánh lạc hướng cảnh sát đang truy đuổi họ.

Một quan chức LAPD cho biết: "Con chó đã thoát ra khỏi chiếc túi xách một cách thần kỳ và được giải cứu. Chú chó con hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo vệ động vật Los Angeles.”

Trung tâm bảo vệ động vật Los Angeles cho biết: “Chú cún con ước tính khoảng 8 tuần tuổi. Hiện tại, các nhân viên trung tâm đang tận tình chăm sóc và hiện chúng tôi không nhận đơn xin nhận nuôi riêng lẻ".

Theo World Daily

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Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội giải cứu chó mèo

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