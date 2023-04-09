Mặc dù hiếm khi vật nuôi bị nhiễm cúm gia cầm, nhưng bạn nên tránh ăn thịt gia cầm sống, tránh xa xác chim chết để đề phòng.

Bộ Y tế Canada cho biết vào ngày 4/4 (giờ địa phương) rằng một con chó có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm gia cầm ở Ontario đã chết.

Theo Cơ quan Kiểm tra Thực phẩm Canada, con chó đã cắn một con ngỗng và kết quả xét nghiệm vi rút vào cuối tuần trước đã xác nhận bị nhiễm cúm gia cầm. Sau đó, sau khi xuất hiện một số triệu chứng lâm sàng, con chó đã chết.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi các cuộc kiểm tra sâu hơn về nguyên nhân cái chết đang được tiến hành, khám nghiệm tử thi trước đó đã xác nhận các dấu hiệu tổn thương đường hô hấp do virus gây ra.

Đây là trường hợp có chú chó đầu tiên tử vong do cúm gia cầm ở Canada. Theo Hiệp hội Y tế Thú y Hoa Kỳ, các trường hợp cúm gia cầm ở chó hoặc mèo là rất hiếm trên toàn thế giới.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết không có báo cáo nào về các trường hợp nhiễm bệnh ở vật nuôi trong nhà, nhưng các trường hợp đã được xác nhận ở các động vật có vú khác, bao gồm gấu, sư tử, cáo, gấu trúc và chồn hôi.

Xác suất thú cưng (chó, mèo) chết vì cúm gia cầm là rất nhỏ, nhưng xác suất đó cũng không phải là 0%.

Ảnh minh họa: Internet

Chó và mèo, đặc biệt là chó săn, phải được giám sát chặt chẽ để đảm bảo rằng chúng không ăn thịt gia cầm sống. Nếu bạn nuôi chó trong sân và phát hiện xác một con chim hoang rơi vào sân, bạn nên nhanh chóng dọn xác chim để tránh bị chó cắn hoặc xé xác chim.

Nếu thú cưng của bạn có các biểu hiện như sốt, chán ăn, khó thở, co giật, viêm kết mạc, lờ đờ, ... hãy đến bệnh viện thú y kiểm tra càng sớm càng tốt.

Theo Daum

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