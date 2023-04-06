Một phi công người Nam Phi cho biết anh đã phát hiện một con rắn hổ ngay trong buồng lái của mình khi trên độ cao hơn 1000 feet.

Erasmus chia sẻ anh cảm thấy hơi lành lạnh bên dưới áo nên nghĩ rằng chai nước của mình bị chảy, anh ấy nhìn xuống và nhận ra đó là một thứ đáng sợ hơn nhiều: một con rắn hổ mang Cape khổng lồ.

Theo Viện nghiên cứu Rắn Châu Phi, rắn hổ mang chúa được phân loại là loài có nọc độc tố cao và đa số vụ rắn cắn gây tử vong ở Nam Phi đều do nó gây ra.

Anh kể nó trườn qua ghế của mình và anh buột phải giữ im lặng trong một, hai phút vì không muốn làm hành khách hoảng sợ. Sau đó anh thông báo với hành khách rằng có một con rắn ở dưới chỗ ngồi của mình trong buồng lái và buộc phải hạ cánh càng sớm càng tốt. Erasmus kể vừa thông báo xong thì anh được phép hạ cánh xuống sân bay gần nhất.

Sau khi sơ tán mọi người an toàn, chuyên viên đã hỏi liệu anh có nhớ lại chính xác vị trí của con rắn hay không. Erasmus cho biết con rắn trên máy bay có kích thước khá lớn. Giám đốc hãng hàng không dân dụng Nam Phi, Poppy Khoza cũng đã lên tiếng khen ngợi Erasmus và gọi anh là "anh hùng" vì đã dũng cảm, bình tĩnh đến lúc hạ cách và giúp hành khách đáp máy bay an toàn.

Theo Huffpost

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-phi-cong-oi-mat-voi-ran-ho-mang-ngay-trong-buong-lai-570147.html