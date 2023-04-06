Lần đầu tiên tìm thấy loài cá sống dưới biển ở độ sâu 8336m, con cá này có gì đặc biệt?

Loài 'Cá biển sâu' này được phát hiện sống dưới độ sâu hơn 8000m. Vậy danh tính của con cá trông kỳ quái này là gì?

Một con cá sống dưới biển ở độ sâu 8336m đã được camera quay lại. Con cá này đã được ghi nhận là loài cá sâu nhất được tìm thấy ở biển.

Theo các phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin như BBC vào ngày 3/4 đưa tin, một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Alan Jamieson của Đại học Tây Úc dẫn đầu đã quay được cảnh một con cá Pseudoliparis belyaevi bơi ở độ sâu 8.336m ở Izu-Ogasawara, miền nam Nhật Bản.

Con cá được tìm thấy dưới biển sâu 7500m~8200m. Ảnh: Trang web Đại học Tây Úc

Đây là con cá biển sâu được tìm thấy ở độ sâu 8336m, sâu hơn 158m so với cá biển được tìm thấy ở Mariana năm 2017 (sâu 8178m).

Nhóm nghiên cứu đã thất bại trong việc bắt được con cá biển sâu, nhưng đã thành công trong việc bắt được hai mẫu vật khác ở độ sâu 8022 m. Đây là lần đầu tiên bắt được con cá ở độ sâu này.

Con cá được tìm thấy ở độ sâu 8336m. Ảnh: Trang web Đại học Tây Úc

Ở độ sâu 8.00 m, cá phải chịu được áp suất gấp 800 lần mực nước biển. Người ta nói rằng loài cá này có cơ thể giống như thạch và có thể tồn tại trong điều kiện như vậy.

Giáo sư Jamieson phân tích rằng phát hiện này có thể liên quan đến nhiệt độ nước ấm của Izu-Ogasawara. “Chúng tôi dự đoán loài cá sâu nhất sẽ ở đây, giáo sư Jamieson nói.

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