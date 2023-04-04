Các tỷ phú giàu nhất thế giới đang đeo đồng hồ loại nào

Thế giới 04/04/2023 08:16

Forbes gần đây đã công bố danh sách 10 người giàu nhất thế giới, đứng đầu là 3 cái tên Bernard Arnault, Elon Musk và Jeff Bezos với giá trị tài sản ròng lần lượt là 225,9 tỷ USD, 202,4 tỷ USD và 126,4 tỷ USD. Với khối tài sản lớn như vậy, họ có đủ điều kiện để sắm cho mình những món phụ kiện đắt đỏ nhất trên thế giới bao gồm cả đồng hồ. Vậy ai trong số các tỷ phú giàu nhất thế giới đã chi mạnh tay nhất cho món phụ kiện này đây?

Bill Gates – Tag Heuer Professional 2000 (US$1,400)

 

Các tỷ phú giàu nhất thế giới đang đeo đồng hồ loại nào - Ảnh 1

 

Là người giàu nhất thế giới trong nhiều năm, Bill Gates được biết đến là một người khiêm tốn, ông thường đeo chiếc Casio trị giá khoảng 50 đô la Mỹ. Và khi nhắc đến chiếc đồng hồ xa xỉ hẳn người ta sẽ nhớ đến chiếc Tag Heuer Professional 2000. 

 

 Các tỷ phú giàu nhất thế giới đang đeo đồng hồ loại nào - Ảnh 2

 

Đồng hồ có vỏ và dây đeo bằng thép không gỉ, mặt số màu xanh với kim giờ phút làm bằng thép và có vạch chỉ giờ phát sáng. Chiếc đồng hồ được cho là lấy cảm hứng từ cuộc đua Công thức 1, chiếc đồng hồ này cũng có khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét, phù hợp đeo cả khi bơi lội hoặc lặn. 

 

Jeff Bezos – Ulysse Nardin Dual Time (US$12,900)

 

Các tỷ phú giàu nhất thế giới đang đeo đồng hồ loại nào - Ảnh 3

 

Chiếc đồng hồ mà người sáng lập Amazon lựa chọn không phải là một chiếc đồng hồ đặc biệt phổ biến, nhưng chiếc ông đeo trong nhiều năm chính là Ulysse Nardin Dual

Time.

 

 Các tỷ phú giàu nhất thế giới đang đeo đồng hồ loại nào - Ảnh 4

 

Đồng hồ 42mm có vỏ và dây đeo bằng thép không gỉ được đánh bóng cũng như mặt số màu bạc sắc nét với các mặt số phụ màu xanh lam, kim và vạch chỉ giờ phát sáng. Nó sử dụng bộ chuyển động tự động chế tạo từ Thụy Sĩ với khả năng dự trữ năng lượng trong 42 giờ và có các chức năng GMT cũng như khả năng chống nước lên đến 100 mét.

 

Larry Ellison – Richard Mille RM005 (US$100,000-200,000)

 

Các tỷ phú giàu nhất thế giới đang đeo đồng hồ loại nào - Ảnh 5

 

Ông trùm công nghệ Larry Ellison đã tậu một chiếc Richard Mille RM005 và được xem là chiếc đồng hồ yêu thích và có giá trị nhất của ông.

 Các tỷ phú giàu nhất thế giới đang đeo đồng hồ loại nào - Ảnh 6

 

Ra mắt vào năm 2004, chiếc đồng hồ này là mẫu tự động đầu tiên của thương hiệu. Nó có chức năng thay đổi ngày, vỏ 37,8mm làm bằng vàng trắng 18k với mặt số lộ cơ đặc trưng của thương hiệu và dây đeo bằng da màu đen. Giá của nó dao động trong khoảng từ 100.000 USD đến 200.000 USD.

 

Elon Musk – Richard Mille 029 (up to US$250,000)

 

Các tỷ phú giàu nhất thế giới đang đeo đồng hồ loại nào - Ảnh 7

 

Richard Mille là một trong những chiếc đồng hồ được người sáng lập Tesla và SpaceX, Elon Musk cực kỳ yêu thích. Vỏ của chiếc Richard Mille 029 của anh được làm bằng titan màu xám, với mặt số màu đen, các kim có tông màu bạc và dây đeo màu đen. Nó hoạt động theo chuyển động cuộn dây tự động có khung giờ, phút, giây và hiển thị ngày. Chrono24 ước tính rằng giá trị của nó có thể lên tới gần 500.000 đô la Mỹ (đối với các phiên bản dát kim cương". Còn dòng dùng "hàng ngày" cũng ước tính khoảng 250.000 đô la Mỹ.

 

Bernard Arnault – Tiffany Patek Philippe 5740 (US$6.5 million)

 

Các tỷ phú giàu nhất thế giới đang đeo đồng hồ loại nào - Ảnh 8

 

Người đàn ông giàu nhất thế giới, Bernard Arnault cũng chiếm vị trí đầu bảng với chiếc đồng hồ của mình. Giám đốc điều hành của tập đoàn LVMH có sở thích về thời trang vô cùng xa xỉ, vậy nên ông đã chọn một chiếc Tiffany Patek Philippe Nautilus 5740 cực hiếm.

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Chiếc đồng hồ này là sự kết hợp giữa Tiffany Patek Philippe 5711 và Nautilus

Perpetual Calendar 5740, pha trộn giữa mặt số màu ngọc lam Tiffany đặc trưng, ​​vạch chỉ giờ và kim màu đen trắng của 5711. Vào tháng 12 năm 2021, mẫu đầu tiên của chiếc Tiffany Patek Philippe này đã được bán đấu giá lên đến 6,5 triệu đô la Mỹ, gấp hơn 120 lần so với giá bán lẻ của nó.

 

Theo SCMP 

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