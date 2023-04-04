Nghe lời phàn nàn của khách, chủ cửa hàng tiện lợi kiểm tra camera thì sốc nặng trước hành động của nữ nhân viên

Thế giới 04/04/2023 07:19

Hành động của nữ nhân viên bán thời gian khiến ông chỉ sốc nặng...

Một nữ nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi gọi có hành động tình cảm với bạn trai đã bị camera giám sát quay lại.

Vào ngày 30/3, 'Trưởng ban sự cố' của JTBC đã tiết lộ câu chuyện về một chủ cửa hàng tiện lợi đã trải qua một sự cố đáng xấu hổ cách đây không lâu.

Nghe lời phàn nàn của khách, chủ cửa hàng tiện lợi kiểm tra camera thì sốc nặng trước hành động của nữ nhân viên - Ảnh 1
Ảnh YouTube 'JTBC NEWS'

Ông A, chủ một cửa hàng tiện lợi ở Gwanak-gu, Seoul, Hàn Quốc  cảm thấy không được khỏe nên đã thuê một nhân viên bán thời gian trong vài ngày.

Ông A đi làm sau khi khỏe lại thì nhận được những lời phàn nàn của khách hàng như: “Nhân viên tại nơi làm việc đã không chào đón khách hàng ngay cả khi họ đến,” và “Cô ấy không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi”.

Không hài lòng với khiếu nại của khách hàng, ông A đã kiểm tra camera quan sát của cửa hàng. Tuy nhiên, ông bắt gặp một cảnh mà ông nghi ngờ vào chính mắt mình. Một nhân viên bán thời gian đã hôn và ôm một khách hàng nam đứng bên cạnh. Hóa ra khách hàng nam là bạn trai của cô nhân viên này.

Mặc dù đang có khách hàng, cả hai vẫn cứ tiếp tục thể hiện tình cảm. Cô liên tục có những hành động âu yếm, chẳng hạn như hôn bạn trai mà không hề ý thức với các vị khách hàng khác.

Nghe lời phàn nàn của khách, chủ cửa hàng tiện lợi kiểm tra camera thì sốc nặng trước hành động của nữ nhân viên - Ảnh 2

Ảnh YouTube 'JTBC NEWS'

Ông A đã cho cô nhân viên xem một đoạn video camera có cảnh thân mật của cô và nói “hãy làm chuyện đó có chừng mực”.

Sau đó, nhân viên bán thời gian nói với ông A bằng giọng điệu tức giận. Cô nhân viên nói: "Đó là vì tôi rất vui vì bạn trai của tôi đã đến," và nói, "Làm điều đó có chừng mực. Tại sao vậy?"

Luật sư Park Ji-hoon, người đã xem câu chuyện, nói: "Không dễ để yêu cầu tội cản trở hoạt động kinh doanh. Tội cản trở kinh doanh phải bao gồm các hành vi như phát tán thông tin sai sự thật, dùng thủ đoạn gian dối hoặc lừa dối hoặc thực thi quyền lực”.

Đồng thời, luật sư nói thêm: "Hành vi của người làm việc bán thời gian không tương ứng với những điều đó". Tuy nhiên, có thể áp dụng biện pháp kỷ luật đối với hành vi cẩu thả.

Câu chuyện đã lan truyền qua nhiều cộng đồng trực tuyến, mạng xã hội khác nhau và cư dân mạng cũng đã đưa ra nhiều ý kiến.

Một cư dân mạng cho rằng: "Ông chủ đã xem camera quan sát là sai" nói: "Tôi đã thử làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi, nhưng thật khó để có một ông chủ như thế này" và "Điều đó là vi phạm pháp luật" khi sử dụng camera để quan sát.

Nghe lời phàn nàn của khách, chủ cửa hàng tiện lợi kiểm tra camera thì sốc nặng trước hành động của nữ nhân viên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Camera quan sát thực tế nên được sử dụng cho mục đích ngăn ngừa và điều tra tội phạm hoặc để đảm bảo an toàn cho cơ sở và phòng cháy chữa cháy. Nếu sử dụng nó với mục đích giám sát nhân viên bán thời gian có thể bị phạt khoảng 50 triệu won hoặc ít hơn theo Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân.

Mặt khác, cư dân mạng cho rằng 'Albasaeng đã sai' đã mắng anh ấy rằng: "Trông thật không biết xấu hổ... nếu có khách vào thì ít nhất cũng nên dừng hành động đó lại một cách có ý thức”.

Theo Insight

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