Tử vi ngày mai (3/4/2023): ai xui mặc ai, 3 con giáp này TÀI LỘC vạn sự vào, BÌNH AN vạn lần đến, tấn tới vạn lần AN KHANG

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 3/4 đến 9/4/2023, công việc của tuổi Sửu phát triển khá tốt, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, nhất là thời điểm đầu tuần đến giữa tuần vô cùng tươi sáng. Bản mệnh cần tận dụng thời cơ lúc này để hiện thực hóa lý tưởng sự nghiệp của mình.

Hơn hết, tuổi Sửu được dự báo sẽ có nhiều niềm vui ở phương diện tình cảm, nhất là nữ mệnh. Đường tình duyên rộng mở mang tới cho con giáp này cơ hội tìm kiếm hạnh phúc hoặc được quý nhân là nữ giới giúp đỡ.

Tài lộc cũng có nhiều khởi sắc ngay từ đầu tuần. Con giáp này có các nguồn thu nhập khá, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh gặp nhiều thuận lợi về chuyện buôn bán nên tài lộc về tay.

Người độc thân hứa hẹn sẽ có những buổi hẹn hò như ý trong tuần, chỉ cần con giáp này chịu mở lòng đón nhận. Đừng quá do dự hay lo lắng, bản mệnh có những nét hấp dẫn rất riêng, vì thế, bản mệnh hoàn toàn có thể thu hút một ai đó ngay từ những ánh nhìn đầu tiên.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI MÃO

Thiên Tài đem tới tin vui về tài lộc cho người tuổi Mão. Người chăm chỉ với các công việc làm thêm nhận được sự tin tưởng của đối tác, đem về khoản tiền tương xứng với công sức đã bỏ ra. Bạn có động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào may mắn của mình. Bạn chớ nên chi tiêu khoản tiền này một cách bừa bãi cho những sở thích hoặc nhu cầu nhất thời. Tốt nhất, hãy nghĩ đến việc đầu tư hoặc gửi tiết kiệm, giúp tiền đẻ ra tiền.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài nhà bếp, bếp lò và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI DẦN

Tử vi hôm nay ngày 3/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hôm nay may mắn nối tiếp may mắn gặp đúng người tương trợ trong chuyện công danh.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần chăm chỉ, tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết nhỏ được cấp trọng dụng giao nhiều việc quan trọng. May mắn có người hỗ trợ khi cần gấp.

Tình duyên: Người tuổi Dần tình cảm gặp được người bạn bè giới thiệu ưng ý, tiến xa trong mối quan hệ này.

Tài lộc: Tiền tài với bạn là vật ngoài thân, lập nghiệp từ bàn tay trắng giờ có nhiều của cải.

Sức khỏe: Ăn quá nhiều món mặn không tốt cho thận.

Ảnh minh họa: Internet

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