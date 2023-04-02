10 ngày tới (2/4-11/4/2023): 3 con giáp có cơ hội đôi lứa mặn nồng, chung chăn chung gối chung giường

Tuổi Sửu được dự báo sẽ có một tuần nhiều niềm vui ở phương diện tình cảm, nhất là nữ mệnh. Thái Âm bổ trợ, đường tình duyên rộng mở mang tới cho con giáp này cơ hội tìm kiếm hạnh phúc hoặc được quý nhân là nữ giúp đỡ.

Phương diện công việc phát triển khá tốt, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, nhất là thời điểm đầu tuần đến giữa tuần vô cùng tươi sáng khi được Chính Ấn che chở, tuổi Sửu cần tận dụng thời cơ lúc này để hiện thực hóa lý tưởng sự nghiệp của mình.

Người độc thân hứa hẹn sẽ có những buổi hẹn hò như ý trong tuần này, chỉ cần bạn chịu mở lòng đón nhận mà thôi. Đừng quá do dự hay lo lắng, bạn có những nét hấp dẫn rất riêng, vì thế, bạn hoàn toàn có thể thu hút một ai đó ngay từ những ánh nhìn đầu tiên đấy.

Tài lộc có nhiều khởi sắc ngay từ đầu tuần nhờ Thực Thần nâng đỡ. Con giáp này có các nguồn thu nhập khá, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh gặp nhiều thuận lợi về chuyện buôn bán nên tài lộc về tay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hằng tháng của 12 con giáp dự báo tháng 4/2023 này sẽ là khoảng thời gian khá may mắn đối với tuổi Hợi. Nhìn chung, các phương diện sự nghiệp, tài lộc hay tình duyên đều sẽ có những bước tiến đáng kể.

Một số người tháng này có thể có thêm nhiều trách nhiệm hơn trong công việc. Tuy nhiên, điều này không làm con giáp này quá lo lắng, do trước đó công việc của bản mệnh đang rất thuận lợi.

Vận trình kinh tế cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Người làm công ăn lương gặt hái thành quả nhờ những thành tích đã đạt được. Trong khi đó, người làm kinh tế nên nhân thời điểm này để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn buôn bán. Trong tháng, bản mệnh có cơ hội gặp được những đối tác triển vọng.

Vận trình tình cảm cũng khá hanh thông khi người độc thân được giới thiệu cho một vài đối tượng triển vọng. Còn nếu đang ấp ủ trong lòng bóng hình của một ai đó, con giáp này cũng nên bày tỏ với đối phương. Tin rằng sự chân thành của bản mệnh sẽ khiến người đó cảm động.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tháng này về mặt tình cảm, người tuổi Thìn có cơ hội tái hợp, liên lạc được với người cũ, dần dần hâm nóng tình cảm giữa hai bên. Nếu còn độc thân, bạn cũng có khả năng sẽ gặp lại người mình từng thích và đã lâu không liên lạc. Đối với những người đã có nửa kia, năng lượng vui vẻ, tích cực và không ngừng làm mới mình của tuổi Thìn sẽ khiến đối phương "chết mê chết mệt".

Với bản tính nhạy cảm với các cơ hội và không ngại thách thức bản thân với những giới hạn mới, thời điểm tháng 4 dương lịch cũng đánh dấu khoảng thời gian mà tuổi Thìn có thể thăng tiến, đạt được nhiều cơ hội mới trong công việc và đầu tư. Tuy nhiên, chớ nên mơ mộng quá nhiều mà hãy có kỳ vọng phù hợp với mục tiêu hiện tại của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

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