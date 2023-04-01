Giờ VÀNG đã điểm, 0h00 đêm nay (1/4), Thần Tài mở cửa phát lộc gọi tên: 3 con giáp này lộc tới ào ào không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 01/04/2023 13:47

Dự báo trong tháng 4/2023 những người cầm tinh 3 con giáp dưới đây 99% không phải lo lắng về mặt tiền bạc, có khả năng mua sắm những tài sản có giá trị cao.

Tuổi Dần

Các bạn thuộc con giáp Hổ có trí thông minh cảm xúc cao, vì vậy họ phải nắm bắt cơ hội và phấn đấu để đạt được trình độ cao hơn trong sự nghiệp, đặc biệt chịu khó, xông xáo, tiên phong.

Tháng 4, tuổi Dần thuộc những con giáp sẽ có những lộc liên tục. Hạnh phúc ập đến, vận may ập vào nhà, giá trị sống được nhận thức đầy đủ, sự nghiệp thăng tiến, tài chính gia đình sung túc.

Có hy vọng ngay trong cuộc sống, thu nhập cũng có thể được cải thiện, chỉ cần họ chăm chỉ phát huy hết sở trường của mình thì sẽ sớm gặp may mắn đạt được ước mơ trong đời, cuộc sống coi như diễn ra tốt đẹp.

Giờ VÀNG đã điểm, 0h00 đêm nay (1/4), Thần Tài mở cửa phát lộc gọi tên: 3 con giáp này lộc tới ào ào không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hàng tháng của 12 con giáp dự báo tháng 4/2023 này, tuổi Sửu nhiều tài lộc và may mắn. Duy trì được phong độ giúp con giáp này không phải lo lắng về mặt tiền bạc, có khả năng mua sắm những tài sản có giá trị cao.

Sự nghiệp tuổi Sửu thời điểm này tương đối thuận lợi. Đây còn là thời điểm con giáp này có thể thỏa sức vẫy vùng. Tuy nhiên, bản mệnh cần cẩn trọng hơn để tránh những bất trắc bất ngờ xảy ra.

Tuổi Sửu tháng này không được may mắn về tình cảm, nhưng lại có sao chủ về xuất hành, được đi du lịch nhiều nơi. Do gia đạo dễ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, nên con giáp này nên chú ý lời ăn tiếng nói. Nửa cuối tháng, nữ giới cần cẩn trọng trong tình cảm.

Ngoài ra trong tháng mới, tuổi Sửu nên chú ý sức khỏe, tránh quá sức cho các kế hoạch hay dự định trong tương lai. Dù thấy sức khỏe ổn định, không phải lo lắng nhưng cũng chớ chủ quan, nên đề phòng các bệnh về máu huyết, thương tích.

Giờ VÀNG đã điểm, 0h00 đêm nay (1/4), Thần Tài mở cửa phát lộc gọi tên: 3 con giáp này lộc tới ào ào không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dự báo người tuổi Thân tháng 4 sẽ có năng lượng tinh thần đầy kiên nhẫn và bền bỉ, họ có thể xử lý những công việc khó khăn và phức tạp một cách chu toàn, khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ.

 

Trong một số trường hợp nhất định, tuổi Thân có thể tự mình giải quyết ổn thỏa mà không cần dựa vào sức của người khác, bởi vì tháng này năng lực làm việc của bạn không chỉ tăng lên rất nhiều mà vận khí của bạn cũng rất vượng. Nếu bạn muốn thay đổi công việc hoặc ứng tuyển việc mới, tháng này cũng là thời điểm tốt. Nếu tìm được công việc ưng ý, hãy nắm chắc vận may của tháng này nhé.

Có điều, cần lưu ý khi ra ngoài tiệc tùng hoặc giải trí trong tháng này, chớ nên chiều chuộng bản thân và chè chén quá nhiều.

Về mặt tình duyên, người tuổi Thân cũng may mắn được thần tình ái chiếu cố. Không giống tuổi Thìn "tình cũ không rủ cũng tới", tháng này người tuổi Thân với khí chất rạng rỡ và tự tin ngút trời có thể làm mới tình yêu với nửa kia, có nhiều trải nghiệm thú vị. Với những người độc thân, đây cũng là thời điểm bạn có thể chủ động tiến tới với đối tượng phù hợp.

Giờ VÀNG đã điểm, 0h00 đêm nay (1/4), Thần Tài mở cửa phát lộc gọi tên: 3 con giáp này lộc tới ào ào không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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