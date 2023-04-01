Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (2/4-3/4/2023), 3 con giáp được Thần Tài 'bảo hộ', tài lộc bủa vây không ngừng, vét sạch tiền tài của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 01/04/2023 12:45

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần Tài 'bảo hộ', tài lộc bủa vây không ngừng, vét sạch tiền tài của thiên hạ trong 2 ngày tới.

Tuổi Tý

Con giáp may mắn này có sự nghiệp khá tươi sáng, ổn định. Chỉ cần bạn chủ động nắm bắt những cơ hội tốt đến với mình thì vận may sẽ luôn mỉm cười với bạn. Được quý nhân trợ giúp, hầu như mọi công việc làm ăn của bạn đều suôn sẻ, thu về kết quả tốt, giúp bạn vươn lên và làm chủ vận mệnh của mình.

Bên cạnh đó, sau một khoảng thời gian làm việc, bạn mua sắm những món đồ mình thích như một cách tự thưởng cho những vất vả trước đó không hề sai. Bạn lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng, sẵn sàng với mọi thử thách trong công việc cũng như cuộc sống. 

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (2/4-3/4/2023), 3 con giáp được Thần Tài 'bảo hộ', tài lộc bủa vây không ngừng, vét sạch tiền tài của thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

 

Người tuổi Dậu sẽ có cát tinh chiếu mệnh, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió bất ngờ. Đặc biệt từ thời gian này trở đi, bạn sẽ gặp được quý nhân, ngoài ra đối với những người làm ăn kinh doanh lại càng may mắn hơn, đầu tư đến đâu sinh lời đến đó. Đây cũng sẽ là giai đoạn thăng hoa, bạn sẽ từ biệt đói nghèo và mở ra một thời đại thịnh vượng hơn. 

 

Vệ vận trình tình cảm, bạn có tình duyên vượng nhờ quý nhân trợ giúp, đường tài lộc hanh thông, mọi việc tiến triển có trật tự, không có chuyện gì xảy ra. Vợ chồng hòa thuận, người độc thân dễ gặp được người ưng ý, nhất là thời điểm sang năm mới.

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (2/4-3/4/2023), 3 con giáp được Thần Tài 'bảo hộ', tài lộc bủa vây không ngừng, vét sạch tiền tài của thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cơ hội đổi đời, đổi vận không ngừng đến với những người cầm tinh con giáp này. Bạn liên tiếp tạo ra những đột phá mới. Bạn dễ dàng thành công, giỏi kiếm tiền hơn người khác và cơ hội sự nghiệp rộng mở trong thời gian tới. Đồng thời, bạn đang trong khoảng thời gian hoàng kim của năm nên bạn cần tận dụng tối ưu, làm việc chăm chỉ để thu về nhiều tài lộc.

Về chuyện tình cảm, mối quan hệ của các cặp đôi tuy không còn nồng nàn như thuở mới yêu nhưng đã bước vào giai đoạn vô cùng ổn định. Còn với những người còn "cô đơn lẻ bóng", dường như sự ân cần và tinh tế của một người đang khiến trái tim bạn đập loạn nhịp.

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (2/4-3/4/2023), 3 con giáp được Thần Tài 'bảo hộ', tài lộc bủa vây không ngừng, vét sạch tiền tài của thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (2/4/2023), 3 con giáp 'số hưởng' vận may, công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (2/4/2023), 3 con giáp 'số hưởng' vận may, công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây 'số hưởng' vận may, công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể vào đúng ngày 2/4/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két