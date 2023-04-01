Từ ngày 1/4 đến 14/4/2023, những con giáp này 90% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tay trái chạm vàng, tay phải vét lộc, chỉ việc nằm ngửa mà ăn

Tâm linh - Tử vi 01/04/2023 13:45

Tử vi tháng mới của 12 con giáp nói rằng tháng 4/2023 đây chính là thời cơ thích hợp để những con giáp này tính đến chuyện cải thiện túi tiền của mình nhờ có Thiên Tài trợ mệnh.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 1/4 diễn ra tương đối ổn định. Quý Nhân chỉ đường dẫn lối giúp cho người tuổi này có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình trong công việc. Nếu làm tốt thì bản mệnh có thể được cấp trên cân nhắc lên vị trí cao hơn. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Đây chính là thời cơ thích hợp để con giáp này tính đến chuyện cải thiện túi tiền của mình nhờ có Thiên Tài trợ mệnh. Song, bạn cũng đừng vì thế mà tiêu xài phung phí kẻo bị “rỗng túi” vào cuối ngày. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt đẹp. Người độc thân có được nhiều cơ hội tìm thấy được một người bạn đời phù hợp với mình nhờ được đào hoa vượng. Song, việc đào hoa vượng lại khiến cho người đã lập gia đình gặp những rắc rối liên quan đến người thứ ba.

Từ ngày 1/4 đến 14/4/2023, những con giáp này 90% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tay trái chạm vàng, tay phải vét lộc, chỉ việc nằm ngửa mà ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi tài lộc của tuổi Thìn trong tháng 4/2023 âm lịch có Thương Quan có thể gây mất mát tiền bạc cho bản mệnh bất cứ lúc nào. Do đó, không nên lơ là chủ quan.

Mỗi khi đi ra đường nên hạn chế việc mang theo quá nhiều tiền mặt, nên ưu tiên để tiền trong thẻ. Ngoài ra, đừng chọn lựa trang phục đắt tiền kẻo gây chú ý với những kẻ gian.

Đừng để công sức bạn để dành tiền suốt thời gian qua chỉ vì một chút bất cẩn mà mất hết. Nếu có thể thì nên đơn giản trong mọi việc để đảm bảo an toàn cho mình.

Ngoài ra, vì tài chính chưa gia tăng được như mong muốn thì cũng hạn chế việc mua sắm, kể cả đồ món đồ rẻ hay giảm giá nếu bạn mua nhiều cũng sẽ "ngốn" một khoản tiền lớn đấy nhé.

Từ ngày 1/4 đến 14/4/2023, những con giáp này 90% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tay trái chạm vàng, tay phải vét lộc, chỉ việc nằm ngửa mà ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi tháng mới của 12 con giáp nói rằng tháng 4/2023 này, tuổi Tý phần nào đã gỡ bỏ được những chuyện xui xẻo. Sau những tháng đầu năm chật vật, đây là thời điểm bản mệnh đón nhận những cơ hội may mắn đầu tiên của mình, sức khỏe có phần cải thiện, cũng có thêm cơ hội kiếm tiền.

Vận trình sự nghiệp tuổi Tý có nhiều chuyển biến. Áp lực công việc giảm dần, thay vào đó là thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn cho dự án mới, kế hoạch mới. Do đó, bản mệnh hãy tận dụng thời gian này để hồi sức.

Tài lộc tháng mới bắt đầu có dấu hiệu khả quan. Không còn mất tiền oan hay chi tiêu nhiều cho hội họp, bạn bè. Tuy nhiên, tuổi Tý đừng quá chủ quan trong thời điểm này, bản mệnh cần tiết kiệm chi tiêu hơn nữa.

Về mặt sức khỏe trong tháng 4 này cũng tương đối thuận lợi, không có gì đáng lo. Tuy nhiên con giáp này đừng quên duy trì và tăng dần mức độ luyện tập thể dục thể thao để có một cơ thể khỏe mạnh.

Từ ngày 1/4 đến 14/4/2023, những con giáp này 90% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tay trái chạm vàng, tay phải vét lộc, chỉ việc nằm ngửa mà ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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