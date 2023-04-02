Cẩn thận 5 ngày tới (6/3/2023), 3 con giáp này bất ổn dồn dập, ĐEN CẢ TIỀN LẪN TÌNH, cần chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương

Sự nghiệp tuổi Sửu thời điểm này tương đối thuận lợi. Đây còn là thời điểm con giáp này có thể thỏa sức vẫy vùng. Tuy nhiên, bản mệnh cần cẩn trọng hơn để tránh những bất trắc bất ngờ xảy ra.

Tử vi hàng tháng của 12 con giáp dự báo tháng 4/2023 này, tuổi Sửu nhiều tài lộc và may mắn. Duy trì được phong độ giúp con giáp này không phải lo lắng về mặt tiền bạc, có khả năng mua sắm những tài sản có giá trị cao.

Ngoài ra trong tháng mới, tuổi Sửu nên chú ý sức khỏe , tránh quá sức cho các kế hoạch hay dự định trong tương lai. Dù thấy sức khỏe ổn định, không phải lo lắng nhưng cũng chớ chủ quan, nên đề phòng các bệnh về máu huyết, thương tích.

Tuổi Sửu tháng này không được may mắn về tình cảm, nhưng lại có sao chủ về xuất hành, được đi du lịch nhiều nơi. Do gia đạo dễ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, nên con giáp này nên chú ý lời ăn tiếng nói. Nửa cuối tháng, nữ giới cần cẩn trọng trong tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi tháng mới của 12 con giáp nói rằng tháng 4/2023 này, vận khí của tuổi Dần có chiều hướng đi xuống. Dù sao con giáp này cũng cần vượt qua khó khăn, đây là chặng đường vẫn cần bước tiếp.

Tiền tài tuổi Dần tháng này tương đối bất ổn. Tiền ra nhiều hơn tiền vào. Bản mệnh không còn nhiều cơ hội kiếm tiền như trước. Do đó, hãy lo tiết kiệm thay vì chi tiêu hoang phí như thời gian đầu.

May mắn là về sự nghiệp, tuổi Dần vẫn vững chắc và ổn định nhờ duy trì được thành tích trước đó. Đây cũng sẽ có nền tảng để con giáp này tiếp tục tiến bước về phía trước.

Nửa cuối tháng, vận trình của tuổi Dần sẽ tốt hơn, cơ hội thăng tiến mở ra. Tuy nhiên nhiều người phải đi công tác liên tục, xa gia đình vì hoàn cảnh công việc. Đồng thời cần đề phòng bệnh về hô hấp, bị mất trộm, lừa gạt về tài sản.

Sự nhàm chán trong cảm xúc có thể khiến cho mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia dần trở nên lạnh nhạt. Con giáp này hãy thử làm những điều lãng mạn với đối phương để hâm nóng tình yêu.

Với người độc thân, có thể bạn đang không mấy quan tâm đến việc tìm kiếm 1 nửa cho mình. Bạn tự thấy bản thân vẫn có thể sống tốt dù không có ai bên cạnh, vì thế mà bạn thường tìm cách từ chối người tiếp cận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thực chất, tháng này người tuổi Ngọ có thể đạt được những thành tích khá tốt, song có thể chính sự thăng tiến quá nhanh chóng của bạn lại là yếu tố khiến cho kẻ tiểu nhân ganh tỵ và tìm cách chơi xấu.

Vì vậy, bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng hay chủ quan, tạo ra sai sót để kẻ xấu lợi dụng.

Ảnh minh họa: Internet

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