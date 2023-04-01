"QUA CƠN BĨ CỰC", top 3 con giáp công danh, tiền bạc hay tình duyên đầu có những khởi sắc rõ rệt trong khoảng từ 2/4 - 8/4

Bạn hoặc người quen của bạn là một trong những người cầm tinh một trong các con giáp Mão, Dần hoặc Hợi thì xin chúc mừng bạn, trong tuần mới đây của tháng Tư, mọi điều suôn sẻ về công danh, tiền bạc hay tình duyên đầu có những khởi sắc rõ rệt trong khoảng từ 2/4 đến 8/4
- Lộc lá của tháng 4 sắp đến rồi, các con giáp này sắp sửa rủng rỉnh tài lộc, sự nghiệp lên dốc rồi đây thôi
- Đúng 7h00 ngày mai (01/4), cơ hội ngàn năm có một, tận dụng thời thế 3 con giáp xông xáo trong công việc, sự nghiệp lên hương
Tuổi Mão
Vận tình cảm của người tuổi Mão khả quan, trong tuần đầu tiên của tháng Tư, người tuổi Mão hãy chủ động hơn và nên nắm bắt được cơ hội.
Từ ngày 2/4 đến 8/4 người tuổi Mão sẽ cảm nhận được sự thay đổi nên công việc phát triển nhanh. Năng lực kiếm tiền tốt nên tiền bạc rủng rỉnh.
Sức khỏe của tuổi Mão trong tuần đầu tháng 4 bình thường, không có gì đáng lo ngại
Tuổi Dần
Tuần đầu tiên của tháng tư Người tuổi Dần được Thần Tài ưu ái, làm ăn thuận lợi . Tiền tài tự tìm đến với con giáp này. Bản mệnh không nên bỏ lỡ thời cơ làm giàu hiếm có. Người làm ăn kinh doanh buôn may bán đắt, tiền vào như nước.
Nếu nắm bắt được thời cơ tốt đẹp của tuần đầu tháng Tư (2/4/2023-8/4/2023) mọi chuyện diễn ra êm đẹp, thuận lợi thì cuối năm nay tuổi Dần có thể hưởng cuộc sống sung túc, dư dả, có đủ tiền tài danh vọng.
Tuổi Hợi
Tháng 4/2023 , người tuổi Hợi được quý nhân giúp đỡ nên tư tưởng được khai sáng, vì thế các cơ hội kiếm tiền sẽ liên tiếp đến với con giáp này.
Tuần thứ nhất trong tháng 4 này cũng là thời điểm vận may bao quanh người tuổi Hợi, không những tài vận thông suốt, mà công việc cũng mang lại rất nhiều khoản thu nhập cao.
Bên cạnh đó, kể từ ngày 2/4 sẽ có quý nhân cũng mang lại những mối quan hệ tốt đẹp có lợi trong cuộc sống.
*** Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm