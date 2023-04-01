Lộc lá của tháng 4 sắp đến rồi, các con giáp này sắp sửa rủng rỉnh tài lộc, sự nghiệp lên dốc rồi đây thôi

Tâm linh - Tử vi 01/04/2023 07:43

Các con giáp dưới đây hãy chuẩn bị tinh thần đón chờ lộc lá kéo tới, trong túi rủng rỉnh tiền, con đường công danh thăng tiến khó mà phanh lại được

1. Con giáp tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp tháng 4 tới đây có thể thấy người tuổi Dần thường nóng tính nhưng nói được làm được. Đừng quá vội vã trong việc quyết định một vấn đề sẽ giúp tuổi Dần hạn chế được những quyết định sai lầm trong tháng 4.

Lộc lá của tháng 4 sắp đến rồi, các con giáp này sắp sửa rủng rỉnh tài lộc, sự nghiệp lên dốc rồi đây thôi - Ảnh 1

Tuổi Dần nếu đang gặp khó khăn cũng có cơ hội thay đổi tình thế để thăng tiến

Ảnh minh họa: Internet

 

Con giáp này có tố chất lãnh đạo, hợp làm chủ hơn làm thuê. Trước khi thành công, họ cũng phải trải qua không ít lần thất bại, vì vậy đừng nản lòng, nhụt chí.

 Vốn dĩ vận may của người tuổi Dần đã đến từ nửa cuối tháng 3,của cải của họ nhờ đó cũng tăng lên. Con giáp này nếu đang gặp khó khăn cũng có cơ hội thay đổi tình thế để thăng tiến. Người tuổi này làm việc chăm chỉ nên được làm tăng ca, tăng thêm thu nhập.

Không những thế, thời gian này, con giáp tuổi Dần cũng tập tành kinh doanh, bắt đầu có thêm nguồn thu bên cạnh tiền lương. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, sự nghiệp dần khởi sắc, cuộc sống thêm đủ đầy.

 

2. Con giáp tuổi Mùi

 

Lộc lá của tháng 4 sắp đến rồi, các con giáp này sắp sửa rủng rỉnh tài lộc, sự nghiệp lên dốc rồi đây thôi - Ảnh 2

Đối với tuổi Mùi, tử vi trong tháng 4 Dương có thể coi là năm như ý, cát tường

Ảnh minh họa: Internet

 

Đối với tuổi Mùi, tử vi trong tháng 4 Dương có thể coi là năm như ý, cát tường. Bản mệnh có thể xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt, dễ dàng hòa nhập với môi trường mới. Người làm lãnh đạo được cấp dưới tin tưởng, kính nể.

Tuổi Mùi được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên có thể được thưởng nóng, tăng lương, thăng chức.

Người làm ăn kinh doanh tìm ra hướng đi mới. Tất nhiên, trong quá trình triển khai kế hoạch, bản mệnh khó tránh khỏi việc vấp váp. Tuy nhiên, tuổi Mùi không nên quá lo lắng hay nản lòng bởi chuyện gì cũng có thể giải quyết được.

Người tuổi Mùi chăm chỉ gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp thì có thể tìm được đối tượng hợp duyên trên con đường tình cảm. Người có cặp có đôi tiếp tục hưởng hạnh phúc bền lâu.

 

3. Con giáp tuổi Hợi

 

Lộc lá của tháng 4 sắp đến rồi, các con giáp này sắp sửa rủng rỉnh tài lộc, sự nghiệp lên dốc rồi đây thôi - Ảnh 3

Trong tháng 4 tuổi Hợi gặp Chính Quan nên công việc thuận theo ý muốn, dễ có tin vui- Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho biết trong tháng 4 tuổi Hợi gặp Chính Quan nên công việc thuận theo ý muốn, dễ có tin vui. Dù làm công việc gì thì vẫn vui vẻ, đón nhận mọi khó khăn. Sự nóng giận dần qua đi nhường chỗ cho những may mắn đang tới. 

Mặt tình cảm cũng khá thuận lợi may cho lắm. Bởi vì tính sở hữu cao nên bạn cũng dễ nóng nảy và có tâm lý không thể chấp nhận nếu ai đó vượt quyền mình. Tuy vậy nhưng tất cả xuất phát từ tình yêu thương của bạn dành cho đối phương

Đường tài lộc cũng khá may mắn. Con giáp này nên cần có kế hoạch chi tiêu khoa học hơn, hạn chế tiêu tiền vào những thứ không đâu sẽ giúp tuổi hơi tích lũy được một khoảng khá lớn.

 

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo & chiêm nghiệm

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