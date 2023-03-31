3 con giáp may mắn ngày đầu tháng 4: chẳng cần phải quá vất vả cũng có vận may tìm tới tận cửa, tha hồ đón nhận lộc trời ban

Người tuổi Thìn vốn là những người lương thiện, dễ gần và hào phóng, ngay thẳng, khôn khéo linh hoạt, suy nghĩ tinh tế, làm việc rất độc lập. Bên cạnh đó, cung quan lộc có cát tinh soi chiếu nên có nhiều tài lộc và phước lành, lại nhờ có phúc khí của Trời nên thường gặp nhiều quý nhân, may mắn và phước đức sẽ kéo dài trong suốt 3 năm.

Vào tháng 4 này, các bạn cầm tinh con rồng sẽ luôn hoàn thành tốt công việc được giao, khiến cho mọi người càng tin cậy bạn hơn. Những ưu điểm của Rồng con như: thực tế, luôn yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn hảo, luôn kiên nhẫn, đầy sức hút trước đám đông và có khả năng thích nghi với môi trường… sẽ được phát huy triệt để trong khoảng thời gian này.

Những người tuổi Ngọ, đặc biệt là năm 1978 sẽ có năng lượng tăng cao vào đầu tháng 4 này, họ không những thoát ra hoàn cảnh nghèo khó đeo bám bấy lâu nay mà còn có cuộc sống đáng ghen tị nhất.

Ngoài ra, những người tuổi Ngọ sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, chấm dứt cuộc sống độc thân, khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng. Nếu họ chịu khó khắc phục được các điểm yếu của mình ở hiện tại, tương lai sẽ trở nên giàu có.

Tuổi Hợi

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Hợi đón nhận ngày đầu tháng làm việc cát khí ngập tràn, mọi kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, nhìn chung bước đầu thuận lợi.

Vận trình tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít nhưng chớ tham lam mà bất chấp làm tất cả kẻo dính chuyện thị phi phiền phức.

Nhân duyên trong tuần mới cũng rất vượng, nếu đã là người lập gia đình thì nên cẩn trọng với các mối quan hệ khác phái, dễ gây hiểm lầm đấy nhé!

*Thông tin mang tính chất tham khảo