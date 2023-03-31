Số trời đã định đầu tuần tới (03/04): 3 con giáp này vượng tiền lại vượng cả tình, phấn chấn ra mặt, viên mãn đủ đường

Đầu tuần tới (03/04) là một tuần vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục. Người làm công ăn lương tìm ra hướng đi mới trong công việc giúp cải thiện hiệu suất, không những thế, bạn còn sẵn sàng chia sẻ bí quyết với mọi người xung quanh.

Đầu tuần chính là thời điểm bạn thu hoạch trái ngọt. Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, người tuổi Tỵ sẽ bước vào giai đoạn vận may cát tường vào đầu tuần tới (03/04). Đây là khoảng thời gian bản mệnh gặp nhiều thuận lợi hơn trong việc thi cử, có thể nhận được sự giúp đỡ và quan tâm từ người lớn tuổi để thúc đẩy sự phát triển.

Về tài lộc, vận trình của người tuổi Tỵ tăng đáng kể trong tháng mới này, có thể tháo gỡ những vướng mắc trước đó. Hơn nữa, con giáp này ngày thường tương đối tiết kiệm, tiêu xài biết lên kế hoạch cẩn thận, không hoang phí nên tiền bạc nhìn chung rủng rỉnh, không phải suy nghĩ.

Về sự nghiệp, đầu tuần tới là lúc những chú Rắn có thể dựa vào tài năng của chính mình để tạo ra những sản phẩm xuất sắc và đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Bản mệnh có rất nhiều cơ hội học tập trong tháng này và thông qua những học tập đó có thể cải thiện đáng kể sức mạnh tổng thể.

Tuổi Tý

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Vận trình của người tuổi Tý đang có dấu hiệu lên hương khá rõ vào đầu tuần tới (03/04), phương diện nào cũng sẽ mang đến tin vui cho bạn.

Công danh sự nghiệp ở thời điểm này không có điểm gì phải chê trách khi bạn vẫn đang làm rất tốt những trọng trách mình được giao. Chẳng những vậy, con giáp này còn có sự chủ động trong việc phối hợp và giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao hiệu suất chung.

Phương diện tình cảm của tuổi này cũng vô cùng suôn sẻ. Nếu đã có đôi, mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy đang trong giai đoạn thăng hoa và đẹp nhất, tình yêu ngọt ngào và vô cùng lãng mạn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.